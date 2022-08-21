Агния Кузнецова поделилась секретом быстрого похудения

37-летняя актриса Агния Кузнецова рассказала секрет своей стройности. Артистка раскрыла секрет, который помог ей похудеть на пять килограммов. Актриса призналась, что этот способ очень прост и доступен каждой. Звезда сериала «Тест на беременность-2» тщательно следит за собой, она регулярно занимается спортом и контролирует свой вес. Агния не скрывает, что каждое утро начинает с того, что взвешивается. Партнерша Павла Прилучного по сериалу «Желтый глаз тигра» при этом отказывается от диет и резких ограничений. Агния считает, что всё дело в системе, которой необходимо всегда придерживаться.«Диеты — это несерьезно, вредно, а главное, ненадолго. Как только перестаешь соблюдать диету — вес быстро возвращается. Чтобы быть в форме, нужно вести правильный образ жизни: сбалансированно питаться и заниматься спортом», — пояснила Кузнецова. Она рассказала, как ей в экстренном порядке пришлось избавиться от пяти килограммов. На этот шаг Агния пошла ради съемок в проекте Валерии Гай Германики «Да и да», тогда артистке было 28 лет, а ее экранная героиня была совсем юной. «Я легко распрощалась с лишними килограммами, просто уменьшив размер порций, исключив из рациона сладкое и перестав есть на ночь. И через месяц выглядела уже как девочка-подросток», — раскрыла Агния в беседе с «7 дней».