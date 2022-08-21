Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
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Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять

Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Певица Алла Пугачева была уверена, что муж не будет заводить любовниц. Артистка раскрыла своему близкому другу фотографу Валерию Плотникову, зачем вышла замуж в марте 1994 года за поп-короля Филиппа Киркорова. По словам Плотникова, он не видел смысла в этих отношениях, поэтому не поехал фотографировать свадьбу. Чуть позже Примадонна объяснила другу, почему вышла замуж за Киркорова, который Примадонну боготворил, сообщает prozvezd.info.
Певица тогда произнесла: «Валер, ты знаешь, что я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне не скажут: «Алла Борисовна, а ваш-то ... баб приводил!» А тут я спокойна». Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе на протяжении 11 лет. В 2005 году они официально оформили развод.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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