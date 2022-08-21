Алла Пугачева связана со Станиславом Садальским

Певица Алла Пугачева одаривает скандального актера. Примадонна поддерживает связь с коллегами. Сейчас артистка обживается в Латвии, но расстояние не помеха для дружбы. Видимо, звезда решила порадовать актера и отправила ему презент стоимостью в девять тысяч рублей. Стас Садальский похвастался презентом, который преподнесла ему Алла Пугачева. Артист 8 августа отмечал день рождения и, по всей видимости, посылка от Примадонны только дошла до именинника. Легенда российской эстрады сейчас проживает в Латвии, но продолжает поддерживать связь с друзьями и коллегами. Звезда подарила Садальскому духи испанского парфюмера Рамона Монегаля. Полноразмерный флакон туалетной воды стоит около девяти тысяч рублей. «Запомните парни, ведь успешного и уверенного в себе мужчину выдает не только красивый внешний вид, но и вкусный, фирменный шлейф. На такие, вроде бы мелочи, все девушки оборачиваются, начиная выискивать тот самый привлекающий аромат и того самого парня, от которого он исходит. Поэтому даже если вы мужчина, никогда не упускайте пополнить коллекцию новым ароматом. Сегодня Алла прислала с припиской «тайна». Спасибо», — поделился 71-летний актер.Садальский в теплых отношениях с Пугачевой, несмотря на то, что на дух не переносит ее супруга. Он часто критикует Максима Галкина. Также Станислав считает, что юморист и Алла Борисовна — абсолютно противоположные друг другу личности. «Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце. Видимо, кому чего не хватает, — уверен артист. Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет. Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество», — говорил актер в эфире телепередачи «Выход в люди».