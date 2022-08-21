Алла Пугачева устала от скитаний по за границе

Певица Алла Пугачева хочет вернуться домой. Все ближе сентябрь, а вместе с ним начало нового учебного года. По утверждению всех, кто близко знает Аллу Пугачеву, в конце лета она намерена завершить свои скитания по заграницам и вернуться в деревню Грязь, чтобы отвести в школу двойняшек Лизу и Гарри. Сама Примадонна держит затянувшуюся театральную паузу, что может свидетельствовать о том, что окончательного решения она до сих пор не приняла. При этом известно, что год обучения в Первой Московской Гимназии уже оплачен. Звездная семья выложила более трех миллионов рублей за право наследников получать знания в элитном учебном заведении, созданном женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.Да и сама артистка признавалась ранее, что не слишком любит путешествовать. Бурная гастрольная деятельность в былые годы заставила ее ценить домашний уют. «Я вообще не люблю ездить. Я за всю жизнь так наездилась, что мне стало доставлять огромное удовольствие сидеть дома. Я наслаждаюсь жизнью, которой у меня никогда не было», — цитирует «Экспресс-газета» высказывание Пугачевой. Сейчас поклонники 73-лнтней легенды отечественной эстрады делают ставки, вернется ли их кумир домой, чтобы благословить их с балкона замка, как это было раньше. Или все же отправится на ПМЖ в другую страну. Например, в Америку, где уже давно живет ее дочь Кристина Орбакайте, использующая Россию лишь как платформу для заработков.