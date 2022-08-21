Американский актер призвал прекратить финансовую помощь Украине
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Американский актер призвал прекратить финансовую помощь Украине

Американский актер призвал прекратить финансовую помощь УкраинеАмериканский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — заявил актер, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла»

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. В соответствующем меморандуме говорится о поставках на сумму 775 миллионов долларов.

Американская сторона также планирует передать Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW и около тысячи ПТРК Javelin.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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