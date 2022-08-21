Американский философ рассказал, что США нужно на Украине

Вадим Карасев

США и Евросоюз ведут геополитическую игру против России, участвуя в украинском конфликте. Об этом в интервью газете El Universal рассказал американский философ и лингвист Ноам Хомский.

Как считает ученый, Белый дом намеренно саботирует дипломатическое решение ситуации на Украине. Именно активное снабжение Киева оружием и техникой Хомский видит одним из факторов роста международной напряженности. Философ ссылается на решение НАТО на саммите, прошедшем на авиабазе Рамштайн в Германии, согласно которому Запад намерен сделать максимальный вклад в ослабление Москвы.

"На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию", — заявил Хомский.

Эксперт выразил недовольство отказом Евросоюза от собственных геополитических интересов в пользу сохранения союзнических отношений с США. Таким образом, как считает Хомский, Европа стремится "откреститься" от обвинений в предательстве западных ценностей. Несмотря на то что Франция, Германия и Италия всегда выступали за дипломатическое урегулирование на Украине, на саммите НАТО они вынуждены были поддержать позицию "ястребов".

"Там [в США] постоянно называют происходящее на Украине "неспровоцированным" конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах", — отметил Ноам Хомский.

Американский ученый добавил, что стремление Вашингтона максимально расширить границы НАТО воспринимается Москвой и опытными западными политиками как форменная провокация. Хомский предположил, что Украина для России является "красной чертой", через которую не позволил бы перейти ни Путин, ни какой-либо другой президент России.

Ранее журнал The American Conservative подвел промежуточные итоги российской военной операции на Украине. В материале издание констатирует усталость американцев от Украины и требует, чтобы Вашингтон действовал исходя из интересов граждан США, а не руководствуясь желаниями Киева.

Автор: Виктор Садальцев