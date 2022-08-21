Американский философ рассказал, что США нужно на Украине
США и Евросоюз ведут геополитическую игру против России, участвуя в украинском конфликте. Об этом в интервью газете El Universal рассказал американский философ и лингвист Ноам Хомский.
Как считает ученый, Белый дом намеренно саботирует дипломатическое решение ситуации на Украине. Именно активное снабжение Киева оружием и техникой Хомский видит одним из факторов роста международной напряженности. Философ ссылается на решение НАТО на саммите, прошедшем на авиабазе Рамштайн в Германии, согласно которому Запад намерен сделать максимальный вклад в ослабление Москвы.
Эксперт выразил недовольство отказом Евросоюза от собственных геополитических интересов в пользу сохранения союзнических отношений с США. Таким образом, как считает Хомский, Европа стремится "откреститься" от обвинений в предательстве западных ценностей. Несмотря на то что Франция, Германия и Италия всегда выступали за дипломатическое урегулирование на Украине, на саммите НАТО они вынуждены были поддержать позицию "ястребов".
Американский ученый добавил, что стремление Вашингтона максимально расширить границы НАТО воспринимается Москвой и опытными западными политиками как форменная провокация. Хомский предположил, что Украина для России является "красной чертой", через которую не позволил бы перейти ни Путин, ни какой-либо другой президент России.
Ранее журнал The American Conservative подвел промежуточные итоги российской военной операции на Украине. В материале издание констатирует усталость американцев от Украины и требует, чтобы Вашингтон действовал исходя из интересов граждан США, а не руководствуясь желаниями Киева.
Автор: Виктор Садальцев