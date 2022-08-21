Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа

Актриса Анастасия Макеева угодила в очередной скандал. Артистка и Роман Мальков поссорились с соседями. Конфликт из словесной перепалки перерос в потасовку. Теперь в отношениях между соседями по жилищному комплексу «Лосиный остров» будет разбираться полиция. В Сети опубликованы видео с камер наблюдения, расположенных в подъезде. Соседи заметили, что Макеева с мужем не убирают за своими собаками. Вечером 19 августа жена соседа сделала паре замечание. А в 0:30 супруги стали ломать дверь соседям.По словам жильцов, Анастасия и Роман напали на соседа, а после этого уничтожили камеру. Соседи утверждают, что животные неоднократно справляли нужду в подъезде, а также на территории жилого комплекса. «Прошу прощения, что пришлось выложить видео, по-другому сейчас нельзя. Заявления написаны, побои сняты. Сосед сегодня ночью вызывал полицию. Актриса Макеева и ее муж Роман Мальков напали на его квартиру. У Романа зрачки расширены, вел себя неадекватно», — говорится в обращении на странице жилого комплекса в соцсети. Ради Анастасии Макеевой строитель ушел из семьи, в которой росли четверо детей. Светлана Малькова с наследниками переехала в Америку, старший сын перебрался к отцу. Недавно многодетная мама смогла добиться алиментов.