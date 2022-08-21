Андрей Малахов стал ведущим фестиваля здоровья, на котором появился без парика
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Андрей Малахов стал ведущим фестиваля здоровья, на котором появился без парика

Андрей Малахов стал ведущим фестиваля здоровья, на котором появился без парика
Телеведущий Андрей Малахов впервые за последнее время  появился на мероприятии в Калужской области со своими волосами. Поклонники Андрея Малахова продолжают спорить, надевает он парик на съемки в шоу или нет. И если надевает, то по какой причине, уж не болен ли ведущий настолько серьезно, что начал терять волосы. Сам Малахов не может не знать, какую бурю обсуждений он вызвал у публики, но стойко продолжает хранить молчание. Зато накануне он побывал в городе Обнинске Калужской области в качестве ведущего фестиваля здоровья. Здесь он точно был без парика. Один из присутствующих успел записать видео и выложил его затем в своих соцсетях.
«Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика»,  — с юмором подписал автор ролика. Поделилась снимком с мероприятия, на котором присутствует Малахов, и пресс служба городской администрации. На них звезда хоть и несколько утомлен, но тоже сразу понятно, что волосы у него свои. При этом торчат ежиком во все стороны. Это явно не та укладка, к которой привыкли телезрители. Может причина парика, взбудоражившего общественность,  в неумелых руках парикмахера, испортившего прическу перед самыми съемками? В любом случае можно успокоиться, шевелюра Малахова на месте. Ну разве что длина стала чуть короче обычной.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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