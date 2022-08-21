Андрей Малахов стал ведущим фестиваля здоровья, на котором появился без парика

Телеведущий Андрей Малахов впервые за последнее время появился на мероприятии в Калужской области со своими волосами. Поклонники Андрея Малахова продолжают спорить, надевает он парик на съемки в шоу или нет. И если надевает, то по какой причине, уж не болен ли ведущий настолько серьезно, что начал терять волосы. Сам Малахов не может не знать, какую бурю обсуждений он вызвал у публики, но стойко продолжает хранить молчание. Зато накануне он побывал в городе Обнинске Калужской области в качестве ведущего фестиваля здоровья. Здесь он точно был без парика. Один из присутствующих успел записать видео и выложил его затем в своих соцсетях.«Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика», — с юмором подписал автор ролика. Поделилась снимком с мероприятия, на котором присутствует Малахов, и пресс служба городской администрации. На них звезда хоть и несколько утомлен, но тоже сразу понятно, что волосы у него свои. При этом торчат ежиком во все стороны. Это явно не та укладка, к которой привыкли телезрители. Может причина парика, взбудоражившего общественность, в неумелых руках парикмахера, испортившего прическу перед самыми съемками? В любом случае можно успокоиться, шевелюра Малахова на месте. Ну разве что длина стала чуть короче обычной.