Анжела Перл озвучила гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года для всех знаков зодиака

Неплохая неделя, которая пройдет невероятно удачно для некоторых знаков зодиака. Такой прогноз на ближайшие семь дней, с 22 по 28 августа 2022 года, озвучила известный астролог и таролог Анжела Перл.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов это будет неделя судьбоносных событий в сфере личных взаимоотношений. Вы полны сил и энергии для будущих свершений. Вы однозначно выделитесь в это время из толпы, благодаря своей отличной форме, собранности и активности. Планы ваши свершатся, и вы получите финансовое поощрение от начальства. Выходные лучше провести на природе за городом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам астролог советует работать спокойно и размеренно. Сосредоточьтесь на самых важных задачах и первоочередных рабочих вопросах. Завоевав авторитет и доверие начальства, вы получите отличные возможности. Также вашего внимания требуют домашние дела и бытовые проблемы. Постарайтесь решить их всей семьей — это вас сплотит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам на предстоящей неделе нужно подвести итоги. Не жалейте потерянное время и возможности, ведь все произошло так, как нужно, всё к лучшему. Принимая важные решения, прислушивайтесь к собственной интуиции. Двигайтесь вперед к поставленным целям. Одиноким Близнецам судьба подарит долгожданную встречу. В выходные ждите приятные новости и сюрпризы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удача окажется на стороне Раков на предстоящей неделе. Можете смело двигаться вперед и прилагать усилия для достижения целей. Не бойтесь проявить инициативу и будьте активнее. Не время поддаваться лени и пятиться назад. Направьте свою энергию на самые важные дела и прибыльные проекты. В пятницу вам удастся решить какую-то давнюю проблему. В выходные будьте осторожны и избегайте авантюр.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам можно рассчитывать на финансовый успех или материальную помощь. Возможны выгодные предложения и благоприятные перемены в личной жизни. Если вы были в ссоре со второй половинкой, наступает время примирения и гармонии. В выходные отправляйтесь на шопинг.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это благоприятная неделя для любых начинаний. В делах и общении вы проявите личную инициативу. Будьте настойчивы и уверенно отстаивайте свои позиции. Во всех спорах пользуйтесь железными аргументами. Не подходит неделя для решения бытовых вопросов и хозяйственных дел — они только отнимут ваше время и нервы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов это благоприятный и активный период. У вас будет много дел и задач, но вы успешно со всеми ими справитесь. В личной жизни произойдут судьбоносные и решающие события. Одинокие представители знака познакомятся со своей будущей второй половинкой, а в жизни семейных Весов воцарится абсолютная гармония и взаимопонимание. В финансовой сфере проблемы не возникнут.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам на предстоящей неделе следует ориентироваться на собственную интуицию. Отличное время для страхования и оформления наследства. Ждите хороших новостей и известий издалека. Выходные проведите в кругу родных и близких людей, проявите больше заботы и теплоты к ним. Отличная идея — отправиться всем вместе на пикник.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов это будет неделя азарта и душевных дел. Вы достигнете успеха в намеченных делах и обретете финансовую стабильность. В личной жизни все гармонично и спокойно. Близкие люди преподнесут вам приятный сюрприз, который запомнится надолго. Одинокие Стрельцы будут купаться во внимании противоположного пола.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам нельзя действовать самостоятельно. Постарайтесь прислушиваться к мнению и советам окружающих, чтобы избежать досадных ошибок. Кроме того, вам понадобится помощь влиятельных знакомых. Возможно возвращение людей из прошлого. Хорошенько подумайте, стоит ли возобновлять прекратившиеся отношения и наступать на одни и те же грабли дважды? Уверенно смотрите вперед, не оглядываясь в прошлое, ведь там все по-прежнему.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев на первый план выйдут вопросы любовных взаимоотношений. Для того чтобы избежать ссор и конфликтов, старайтесь проговаривать все то, что вас не устраивает, спокойно и без обвинений второй половинки. Благоприятный период для поездок и дополнительной подработки. Порадуйте себя, своих родных и близких людей подарками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В жизни Рыб начинается белая полоса. Неудачи окажутся позади и вы сможете на время расслабиться. Займитесь расширением горизонтов, обучением и самосовершенствованием. От любимого человека вы получите заботу и внимание. В материальной сфере проблемы тоже не возникнут. В выходные отправляйтесь на шопинг, а также купите небольшие сувениры для родных и близких людей.

Общий астропрогноз на будущую неделю





22 августа 2022 года

Хороший день для поездок, командировок, переезда, торговли, судебных дел, отдыха. В это время нежелательно спешить. Рекомендуется прислушаться к своему здоровью, обратите внимание, какие сигналы подает вам ваше тело.

23 августа 2022 года

Сложный период. Лучше всего вести аскезу в этот день. Ничего нового не предпринимать и не начинать, воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Неблагоприятно замужество. Квадрат Венеры и Урана. Ох и потреплет кого-то этот аспект. Кидает из стороны в сторону, особенно в делах сердечных. Чтобы дров не наломать, воспользуйтесь ВЗД – вашей индивидуальной инструкцией по Венере.

24 августа 2022 года

Благоприятный день для любой работы, общения с людьми, получения новых знаний. Благоприятно закрывать старые вопросы и дела. Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться мудрости.

25 августа 2022 года

Благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры, посадки растений. Можно заняться шопингом и всем, что касается материальных вопросов.

26 августа 2022 года

Неблагоприятно замужество, открывать бизнес. Может понижаться уровень энергии. Благоприятно следить за тем, чтобы не допускать негатив и не испытывать плохие эмоции. Есть опасность травм, ударов, падений.

27 августа 2022 года

Начало нового цикла. Желательно ничего не делать, а только планировать. Прописать планы на будущее на ближайшие 30 дней. Карта желаний, намерений. Планирование. Всё, что связано со стратегией. День хорош для уединения, самоанализа и оценки прошлых поступков.

28 августа 2022 года

Хорошо быть в обществе, проводить какие-то мероприятия, работать с физическим телом, здоровьем. Можно приступать к активным действиям. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.