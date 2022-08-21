Архитектор The DAO Стефан Туал покинул Ethereum-сообщество
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Архитектор The DAO Стефан Туал покинул Ethereum-сообщество

Архитектор The DAO Стефан Туал покинул Ethereum-сообщество


Стоявший у истоков печально известного проекта The DAO разработчик Стефан Туал покинул Ethereum-сообщество, участником которого он был на протяжении девяти лет. Об этом сообщает The Block.


«Я не могу с чистой совестью продолжать вести себя так, будто в Web3 все хорошо», — написал он в письме, адресованном организаторам митапа Ethereum London.


Более подробно свое решение Туал пояснил в посте на Reddit.


«По состоянию на 15 августа 2022 года «блокчейн» (или же мне следует использовать придуманную хедж-фондами терминологию «распределенный реестр»?) превратился в цирк централизованных NFT, бесконечных схем Понци, нелегальных ценных бумаг и подхалимов-перебежчиков, клянущихся в лояльности первому встречному регулятору. Я не осознаю свою принадлежность этой сфере, ни капельки», — написал разработчик.


Он добавил, что теперь намерен сосредоточиться на других технологиях — вроде mesh-сетей и программно-определяемой радиосвязи.


Туал присоединился к команде Ethereum в январе 2014 года в качестве директора по коммуникациям. В сентябре 2015 года он покинул должность, чтобы создать стартап Slock.it. 


Последний разработал фреймворк для создания ДАО. В том же году при участии Slock.it был создан проект The DAO. В 2019 году стартап приобрела базирующаяся в Неваде инвестиционная фирма Blockchains.


После краха The DAO Туал исчез из поля зрения, однако сохранил активность в Ethereum-сообществе. Он покинул Slock.it в 2017 году, чтобы создать ориентированный на криптовалюты бизнес-инкубатор. Также Туал продолжил проводить в Лондоне мероприятия, связанные со второй по капитализации криптовалютой.


Ранее журналистка Лора Шин заявила о причастности экс-соучредителя TenX Тоби Хениша к взлому The DAO. 

# Экономика ethereum, eth, the dao, новости
По материалам: ForkLog

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