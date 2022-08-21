Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом
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Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом

Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом
Артём Грант невероятно гордится из-за того, что именно благодаря ему на Поляне появилась Арина Ким, которой удалось очень быстро влиться в коллектив. Многих поклонников Дом-2 удивил тот факт, насколько новой участнице телестройки Арине Ким удалось влиться в коллектив и подарить временный иммунитет Артёму Гранту. Кроме того, Арина решила принять участия в боях в масле и даже смогла пройти на следующий этап конкурса «Королева Дом-2».

При этом в социальных сетях Артём Грант не устаёт восхищаться кореянкой. К слову, он принял решение позвать на Дом-2 собственную мать и родителей Ким. По словам самой Арины, именно рядом с ней самоуверенный, самовлюблённый и нарциссичный Артём смог стать нежным и невероятно заботливым мужчиной, который в свои тридцать лет действительно планирует завести семью.

Только вот не всё так гладко. Фанатам интересно, как долго в пределах телестройки будет существовать жив идиллия с учётом того, что в пределах Дом-2 всегда доминируют грязь, ссоры и конфликты. Не разойдутся ли в итоге пути Ким и Гранта под прессингом других пар. Как долго они будут действительно счастливы?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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