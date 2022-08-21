Болдуин пожаловался на отказы в съемках из-за гибели оператора

Вадим Карасев

Актер Болдуин потерял пять контрактов после гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Голливудский актер Алек Болдуин получил отказ по пяти контрактам после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом артист заявил в интервью CNN.

Он пожаловался, что его перестали снимать в кино из-за трагического случая. «Вчера меня уволили с еще одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая», — рассказал актер.

Болдуин признался, что хотел уйти из кинобизнеса, однако передумал благодаря поддержке жены Хилари.

14 августа сообщалось, что ФБР выпустило отчет с подробностями убийства Хатчинс. В нем говорится, что Болдуин, случайно ее застреливший, все-таки нажал на курок пистолета. Судебно-медицинская экспертиза показала, что оружие не могло выстрелить самостоятельно. ФБР классифицировало смерть как несчастный случай, учитывая отсутствие у Болдуина явного умысла причинить вред здоровью Хатчинс.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» актер выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.