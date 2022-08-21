Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГ
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Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГ

Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГHandelsblatt: 62% немцев недовольны работой канцлера Шольца и правящей коалиции

Более половины процентов жителей Германии оказались недовольными работой канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». В ее состав входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия «Союз-90/зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Это результат исследования, проведенного институтом INSA, передает Handelsblatt.

В опросе приняли участие 1 002 человека, 62 процента респондентов не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту канцлера ФРГ. При этом лишь 25 процентов участников высказали иную точку зрения. По мнению социологов, сейчас на выборах Шольц занял бы только третье место.

25 процентов немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека («зеленые»). За председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца — 19 процентов.

18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. По словам газеты Focus, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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