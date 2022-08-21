Британскую армию призвали готовиться к войне с Россией
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Британскую армию призвали готовиться к войне с Россией

Британскую армию призвали готовиться к войне с РоссиейУорент-офицер армии Британии Карни призвал страну готовиться к войне с Россией

Уорент-офицер армии Великобритании Пол Карни заявил, что солдатам и их семьям стоит подготовиться к войне с Россией. С таким призывом он выступил в интервью газете The Mirror.

«Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас», — сказал Карни.

По словам британского офицера, в настоящее время национальная армия готова к войне и противостоянию «угрозе» со стороны России.

Ранее бывший глава Особой воздушной службы Великобритании генерал сэр Эдриан Брэдшоу заявил, что британские вооруженные силы должны быть готовы сражаться с Россией в Европе. «Мы — поколение, которое должно подготовить армию к новым боям в Европе». Он также отметил, что его «исключительный» долг состоит в том, чтобы сделать армию «настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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