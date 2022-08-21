«Будь счастлива, наш ангел!»: Татьяна Навка поделилась трогательным роликом в честь шестилетия дочери
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«Будь счастлива, наш ангел!»: Татьяна Навка поделилась трогательным роликом в честь шестилетия дочери

«Будь счастлива, наш ангел!»: Татьяна Навка поделилась трогательным роликом в честь шестилетия дочери

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Наде сегодня исполнилось шесть лет. Фигуристка поздравила наследницу с днем рождения, показав трогательной видео малышки.


21 августа для Татьяны и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова важный день — шесть лет назад у них на свет появилась дочь Надежда. Звездная мама трогательно поздравила малышку с личным праздником, сопроводив пост архивным видео.

«С днем рождения, мой маленький лебедь! Ты — наше сокровище! Любопытная, непосредственная, непоседливая, иногда упрямая, но бесконечно любимая! Так быстро летит время, что хочется крикнуть: «Остановись, мгновенье!», но в тот же момент наблюдать и радоваться твоим победам, новым знаниям, каждой искренней улыбке и нашим моментам счастья — бесценно! Будь счастлива, наш ангел!» — написала фигуристка.

К словам Навки присоединились подписчики: «С днем рождения, Надюша! Здоровья, счастья, успехов тебе! Здоровья твоим родителям!»; «Крепкого здоровья ей и много-много счастья и удачи в жизни! Также поздравляю от души Наденькиных родителей»; «Прелестница какая! Просто чудо. С днем рождения!»

Малышка пошла по стопам мамы и с раннего детства занимается фигурным катанием. Когда ей было четыре года, Пескова-младшая выиграла первый в своей спортивной карьере турнир — победила в открытых юношеских соревнованиях «Лето» по разряду «новичок». Сейчас девочка выступает в ледовых шоу уже вместе с известными фигуристами.

Напомним, у Татьяны Навки есть ребенок от первого брака — спортсмена Александра Жулина. Старшая дочь развивает свой бизнес и занимается певческой карьерой. У Дмитрия Пескова тоже есть дети от предыдущих браков — двое сыновей и дочь.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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