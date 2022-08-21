Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива

19 августа цена актива потенциального PoW-форка Ethereum ETHPoW провалила уровень $50. Это составляет менее 3% от текущих котировок актива основной сети на отметках около $1742.

Данные: CoinMarketCap.

В конце июля майнер Чандлер Го высказал идею запуска ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Новая сеть призвана дать возможность продолжить деятельность добытчикам криптовалюты после слияния основной сети эфира с Beacon Chain и перехода на Proof-of-Stake (PoS).

В начале августа некоторые биржи, включая Poloniex и MEXC, запустили торги токенами потенциальных форков ETHPoS (ETHS) и ETHPoW (ETHW). Активы торгуются в виде долговых расписок IOU, выпущенных в привязке 1:1 к Ethereum.

Согласно CoinMarketCap, максимальной отметки цена ETHW достигла 8 августа — $139,6.

На момент написания котировки ETHS находятся вблизи уровня $1687, что примерно на 3% ниже цены эфира.

Мнения касательно поддержки возможного PoW-форка Ethereum в криптосообществе разделились. Например, биржа криптодеривативов BitMEX предложила фьючерс на базе ETHPoW. В Huobi, Digifinex и OKX заявили, что изучат возможность листинга актива.

Сеть децентрализованных оракулов Chainlink отказалась поддержать потенциальный форк. Команда Frax Finance призвала сообщество не выпускать алгоритмическй стейблкоин FRAX в PoW-сети.

Эксперты CoinShares скептически оценили перспективы предполагаемого форка.

Напомним, аналогичное мнение высказал глава ETC Cooperative Боб Саммервилл. При этом он усомнился в реализуемости проекта.

В ответ сторонники и разработчики ETHPoW назвали форк "неизбежным" и заявили, что уже завершили основную техническую часть работы над ним.