Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива
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Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива

Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива


19 августа цена актива потенциального PoW-форка Ethereum ETHPoW провалила уровень $50. Это составляет менее 3% от текущих котировок актива основной сети на отметках около $1742.


Данные: CoinMarketCap.

В конце июля майнер Чандлер Го высказал идею запуска ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Новая сеть призвана дать возможность продолжить деятельность добытчикам криптовалюты после слияния основной сети эфира с Beacon Chain и перехода на Proof-of-Stake (PoS).


В начале августа некоторые биржи, включая Poloniex и MEXC, запустили торги токенами потенциальных форков ETHPoS (ETHS) и ETHPoW (ETHW). Активы торгуются в виде долговых расписок IOU, выпущенных в привязке 1:1 к Ethereum.


Согласно CoinMarketCap, максимальной отметки цена ETHW достигла 8 августа — $139,6.


На момент написания котировки ETHS находятся вблизи уровня $1687, что примерно на 3% ниже цены эфира.


Мнения касательно поддержки возможного PoW-форка Ethereum в криптосообществе разделились. Например, биржа криптодеривативов BitMEX предложила фьючерс на базе ETHPoW. В Huobi, Digifinex и OKX заявили, что изучат возможность листинга актива.


Сеть децентрализованных оракулов Chainlink отказалась поддержать потенциальный форк. Команда Frax Finance призвала сообщество не выпускать алгоритмическй стейблкоин FRAX в PoW-сети.


Эксперты CoinShares скептически оценили перспективы предполагаемого форка.


Напомним, аналогичное мнение высказал глава ETC Cooperative Боб Саммервилл. При этом он усомнился в реализуемости проекта.


В ответ сторонники и разработчики ETHPoW назвали форк "неизбежным" и заявили, что уже завершили основную техническую часть работы над ним.

# Экономика ethereum, eth, ethereum 2, форки, новости
По материалам: ForkLog

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