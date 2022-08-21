Число погибших в ДТП под Ульяновском увеличилось до 16
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Число погибших в ДТП под Ульяновском увеличилось до 16

Число погибших в ДТП под Ульяновском увеличилось до 16

Число погибших в аварии с микроавтобусом и двумя большегрузами в Николаевском районе Ульяновской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Крупная авария на трассе «М5-Урал» произошла в воскресенье, 21 августа, около 14.00 часов. Из сообщения УМВД следует, что водитель большегруза не успел затормозить и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.

«В результате ДТП погибло 16 человек и трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация уточняется»,- говорится в сообщении. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. 

Уточняется, что водитель грузовика, спровоцировавший ДТП, погиб.

Ранее сообщалось, что в микроавтобусе находились граждане Казахстана, однако в МИД республики опровергли эту информацию. 

 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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