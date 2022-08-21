Чулпан Хаматова страдает в Европе
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Чулпан Хаматова страдает в Европе

Чулпан Хаматова страдает в Европе
46-летняя актриса Чулпан Хаматова поделилась своим состоянием. Звезда драмы «Доктор Лиза» уже шесть месяцев живет в Латвии. Несколько лет назад Чулпан построила особняк в пригороде Риге, благодаря чему и получила вид на жительство. В конце февраля актриса призналась, что хочет остаться здесь жить. Она получила работу в местном театре, но гонорары оказались в несколько раз ниже, чем были у неё в Москве. Хаматовой с тремя дочерьми приходится серьезно экономить. Теперь звезда сериала «Зулейха открывает глаза» оказалась в непростой ситуации: в Латвии заявили, что все документы россиян могут быть аннулированы. Чулпан призналась, что сейчас ее душевное состояние нестабильно.
«Здорова ли я? Я здорова. Дети мои здоровы. В этом смысле, конечно... У нас есть еда, у нас есть кров. В этом смысле я абсолютно счастливый человек. Но что-то не дает мне быть полностью счастливой, когда я не могу объяснить несправедливое мироустройство. Это не объясняется в моем сознании. Я от этого страдаю, и это создает условия, что я забываю про то, что я счастливый человек», — пояснила Чулпан в YouTube-шоу «Детский недетский вопрос». Она заговорила и о душевной боли. «Можно иногда слабо болеть душой, когда ты влюблен, а объект твоей влюбленности тебе не отвечает», — призналась актриса. Однако есть и серьезная боль, о которой Чулпан знает не понаслышке. «Можно болеть душой, когда ты в чем-то кому-то сочувствуешь и не можешь изменить эту ситуацию, тогда душа просто воет и страдает», — заверила артистка, отказавшаяся от российских наград.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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