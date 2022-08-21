День 21 августа в истории

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2017 года.

День офицера России

Инициатором учреждения праздника несколько лет назад стала общественная организация «Офицеры России». В качестве ориентира при выборе его даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

65 лет назад (1957) на космодроме Байконур осуществлен первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р‑7

Разработка первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты велась с 1954 года в ОКБ С.П. Королева. С середины мая 1957 года начались испытания ракеты, в ходе которых выявилось наличие серьезных недостатков в ее конструкции.

Запуск 21 августа 1957 года стал четвертым. Р-7 успешно прошла заданный маршрут, а ее головная часть, которая имитировала ядерную боеголовку, точно поразила цель на полуострове Камчатка.

В 1960 году межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была принята на вооружение Советской армии.

79 лет назад (1943) было принято постановление СНК и ЦК РКП(б) об образовании суворовских военных училищ

Учебные заведения создавались «для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной армии, партизан Отечественной войны, а также детей партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов».

В постановлении говорилось: «…организовать девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек …». Свое название они получили в честь русского полководца Александра Суворова.

На обучение принимались мальчики, достигшие 10 лет. Срок обучения в суворовских училищах составлял семь лет. Воспитанники проживали при училищах и находились на полном пансионе за счет государства.

99 лет назад (1923) была создана Государственная Комиссия СССР по планированию при Совете Труда и Обороны СССР при Совете Народных Комиссаров СССР (Госплан)

Ее прообразом была Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), работавшая с 1920 по 1921 год.

Первоначально Госплан выполнял консультативную роль, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план. С середины 1920-х годов он начал формировать годовые планы развития народного хозяйства СССР.

Госплан несколько раз переименовывался, а в 1991 году был преобразован в Министерство экономики и прогнозирования СССР, которое было упразднено после развала СССР.

54 года назад (1968) в Чехословакию были введены войска пяти стран Организации Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши)

Военная операция под кодовым названием «Дунай» преследовала цель прекратить происходившие в Чехословакии реформы, начатые в январе 1968 года первым секретарем ЦК компартии страны Александром Дубчеком (Пражскую весну) и воспрепятствовать выходу ЧССР из Организации Варшавского договора.

Менее чем за два дня войска стран Организации Варшавского договора взяли под контроль всю территорию страны. 23—26 августа в Москве прошли переговоры советского и чехословацкого руководства, по итогам которых был принят протокол о согласии на временное пребывание советских войск на территории страны, снятии «чехословацкого вопроса» с обсуждения в Совбезе ООН и «нормализации» обстановки в ЧССР.

В Чехословакии произошла кардинальная смена политического курса руководства: был прерван процесс реформ, в 1969 году первым секретарем ЦК компартии был избран Густав Гусак.

Вывод советских войск из Чехословакии начался 26 февраля 1990 года и был завершен 19 июня 1991 года.

111 лет назад (1911) из Лувра похищен портрет Моны Лизы работы Леонардо да Винчи

Пропажа была обнаружена только на следующий день, поскольку музей был закрыт на техническое обслуживание и все подумали, что кто-то снял картину, чтобы ее почистить.

«Мона Лиза» была случайно обнаружена через два года во Флоренции. Похититель предложил купить шедевр владельцам одной из художественных галерей в Италии, те обратились в полицию, и преступник был арестован.

Им оказался итальянский художник и декоратор Винченцо Перуджа. По признанию вора, он хотел восстановить справедливость и вернуть Италии украденную Наполеоном I картину. Суд приговорил Перуджи к одному году тюрьмы.