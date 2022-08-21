Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС
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Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС

Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС

Немецкое агентство Deutsche Welle* выпустило материал, признающий, но оправдывающий обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины.

Как утверждают журналисты издания, атаки по атомной станции, находящейся под контролем ВС России, правомерны и не противоречат Женевской конвенции. Deutsche Welle* пишет, что Запорожская АЭС должна считаться "военным объектом" из-за того, что электричеством, вырабатываемым на электростанции, якобы пользуются российские военные.


Авторы материала подчеркивают: обстрел АЭС представляет опасность только в случае ожидаемых "тяжелых потерь среди гражданского населения". В случае если "оправданный обстрел" приведет к катастрофе, атакующая сторона (то есть Украина) должна будет самостоятельно защитить гражданское население от распространяющейся радиации.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал русскую службу немецкого Deutsche Welle** за материалы с "пророссийской позицией", потребовав от Берлина реакции. Николенко привел в пример публикации, в которых было сказано, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС" и что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет Украине победить".

Украинская сторона неоднократно пыталась атаковать АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Напомним, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС оказалась сорвана департаментом безопасности Секретариата ООН. Украинское правительство решило воспользоваться срывом поездки, усилив провокации. Тем не менее в сентябре делегация может все же прибыть на станцию.


* внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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