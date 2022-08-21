Дима Билан стал бояться за свою жизнь

Певец Дима Билан написал в своем райдере серьезную заявку на охрану. Одним из самых требовательных райдеров оказался у Димы Билана. Певец очень заботится о личной охране, поэтому требует двух личных охранников и на концертной площадке не менее 10 человек на каждые 1000 посадочных мест. Также организаторы должны приобрести Билану билеты на самолет в бизнес-классе и оплатить отдельные места для перевозки гитар.Запрещается также беспокоить артиста и давать информацию о его проживании в гостинице. «В случае невыполнения одного из условий райдера, концертный директор вправе отменить концерт без последующего ущемления прав артиста», — говорится в райдере Билана По еде все проще, Билан питается как все. В списке значатся мясная, сырная и рыбная нарезки, фрукты, вода и нарезанный лимон, пишет PEOPLETALK.