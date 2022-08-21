Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге
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Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге

Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых поделилась пикантным кадром из Турции. 21-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой, Александра - красавица и выпускница МГУ. Сейчас наследница известного семейства вместе с подругами отдыхает в Турции. Во время жарких каникул на море  Александра размещает в соцсети горячий контент. Последние фото в ее микроблоге откровенны и провокационны. На этот раз Александра Стриженова засветила свои прелести, изящно расположившись на шезлонге. Дочь Екатерины Стриженовой облачилась в белое бикини, которое подчеркнуло красивый загар.
«Стараюсь изо всех сил стать», - написала под фото Александра Стриженова.
В числе первых на провокационный снимок девушки отреагировала ее мама Екатерина Стриженова. «Загар!» - оценила телеведущая. «Да!» - согласилась с ней дочь. Кстати, Александре Стриженовой скоро исполнится 22 года. В детстве она занималась художественной гимнастикой и танцами, а еще пробовала себя в кино. Саша снялась в двух картинах отца, а также сыграла роль в фильме «У каждого своя война», но по стопам родителей решила не идти. После школы девушка поступила в МГУ на факультет экономики и в этом году окончила его с красным дипломом. Но звание бакалавра Сашу не устроило, с сентября она продолжит обучение в магистратуре. Чтобы набраться сил, наследница знаменитой ведущей отправилась на отдых к морю.
«Море, конечно, удивительно влияет на человека. Тут и дышится по-другому, и глаза горят. Веснушки заполоняют все лицо, а загар - все тело. И хочется просто наслаждаться моментом и ни о чем не думать. Пусть тут будет ветер в голове и в волосах, а на лице – улыбка», - подписала очередное фото Саша.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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