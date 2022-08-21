Дочка Розы Сябитовой в ужасе от неврожденного ребенка

Дочь ведущей Розы Сябитовой, Ксения не ожидала таких трудностей с ребенком. Ксения с трудом перенесла беременность, женщину неделями мучал токсикоз. А когда наступили роды, пришлось делать кесарево, чтобы не навредить малышу. Казалось бы, самое сложное позади, да не тут-то было. 13 июля дочь Розы Сябитовой впервые стала мамой. Ксения с супругом Максимом души не чаят в малышке. Новорожденная всегда находится под присмотром, ее окружают любовью и заботой. Однако это отнимает много сил и энергии у 30-летней матери. Наследница главной свахи страны рассказала о нелегком опыте. «Мы, конечно, готовились стать родителями и физически, и морально, и эмоционально, но ко всему готовым быть невозможно. Теперь я боготворю каждую мать, воспитывающую и воспитавшую ребенка, так как это титанический труд. Я узнала, что невозможно делать несколько дел одновременно, так как на руках почти всегда ребенок. Или ты постоянно что-то забываешь, если не записала это. А когда записывать, если ребенок всегда руках? Сон — теперь роскошь и только по расписанию своего чада, а ты иногда можешь не спать всю ночь, а то и две. Стирка теперь повседневная задача. Хорошо, что есть машинка, а то все заблеваны в испачканы в первые секунды»,— пожаловалась Ксения Сябитова.Сябитова-Шевченко не успевает заниматься собой, не хватает времени даже, чтобы нормально поесть и выспаться. Женщина не понимает как другие умудряются выходить на работу спустя месяц после родов. «Внешний вид — это мелочи жизни. Каждый день ты выглядишь не как королева, а как челядь: пучок, удобная одежда, синяки под глазами и полотенце через плечо. Теперь тебя не волнует, что на тебе надето. Вечно мокрая постель. Грудное молоко просто везде. Даже если надеть на ночь специальные вкладыши, то иногда молока приходит так много, что они просто не справляются. Поэтому мы используем непромокаемый наматрасник», — поделилась подробностями дочь телесвахи.