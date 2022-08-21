Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
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Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж

Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
Актриса Екатерина Волкова рассказала о личной жизни. Артистка отметила, ее часто упрекают в трех браках. Ей, как и любой женщине, хочется встретить одну единственную любовь раз и на всю жизнь. «Но такое бывает только в сказках, а в реальности — очень редко», — посетовала Екатерина Юрьевна. Однако останавливаться в поисках верного соратника и крепкого плеча она не собирается. «Три мужа — это еще не финал, я надеюсь», — оптимистично заверила звезда. 48-летняя актриса трижды была в браке. С первым супругом дорожки разошлись после жуткого случая. Мужчина избил ее. Актриса пролежала несколько недель в больнице с сотрясением мозга. Со вторым мужем, продюсером Сергеем Члиянцем, пришлось разойтись из-за непримиримых разногласий.
С последним супругом, политиком и писателем Эдуардом Лимоновым, Волкова сохраняла добрые отношения и после разрыва. В браке родились двое детей: сын Богдан и дочь Александра. Однако в 2020 году публицист умер. Актриса с теплом вспоминает экс-супруга. Она призналась, что творчество Лимонова позволяет почувствовать его присутствие и разобраться в природе их отношений. «Вы знаете, я сейчас перечитываю Лимонова и понимаю, почему я его полюбила и почему до сих пор люблю», — разоткровенничалась Екатерина. По ее словам, работы бывшего мужа помогают ей чувствовать его поддержку, а также воспитывать сына и дочь. «Слава богу остались его книги, стихи, ведь именно с их помощью я до сих пор пытаюсь в этом человеке разобраться. Для меня это очень важно, ведь я нахожу его отражение в наших детях», — констатирует Волкова «Вечерней Москве».
# Шоу-бизнес Волкова Екатерина Юрьевна
По материалам: z-aya

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