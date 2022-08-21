"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
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"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой

"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой

78-летний актер Владимир Долинский в пятницу стал дедушкой. Его дочь Полина пошла по стопам отца: сегодня она является одной из самых перспективных молодых актрис Малого театра, а теперь еще и стала матерью.

Малыш родился настоящим богатырем: ростом 55 сантиметров и весом 4 килограмма. "Долинскому надо заходить в кадр, а он рыдает. Прекрасного артиста, известного мастера перевоплощения мы видели разным, но зарёванным никогда, он не мог оставить равнодушным никого из нас", — поделились коллеги артиста со съемной площадки.


В честь события Долинский решил дать интервью изданию Prozvezd. Актер и сам не стал скрывать факта, что расплакался, а также поделился подробностями о ребенке.

Впервые в жизни я рыдал от счастья. У нас родился Даниил Дмитриевич Марин–Долинский! Львёнок! В Яблочный Спас пришёл на свет! Сегодня нам выдали свидетельство о его рождении. Роды прошли в госпитале Лапино "Мать и Дитя", недаром эта клиника является лучшей в стране.

Владимир особенно благодарен лечащему врачу Ольге Улановой, которая помогала его дочери с первого дня, и сделала все для того, чтобы ребенок родился здоровым.

Весть новоиспеченному дедушке принес муж Полины, Дмитрий. Долинский разревелся прямо в телефонную трубку, что растрогало зятя и тот тоже не удержался. "Наревевшись, я позвонил Полине, поздравил доченьку, она прислала мне фотографии. Жена ходит по квартире, любуется фотографией внука в телефоне и блаженно улыбается", — закончил счастливый артист.

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По материалам: uposters.ru

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