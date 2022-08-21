Филипп Киркоров очень скромен в своих требованиях к организаторам концертов
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Филипп Киркоров очень скромен в своих требованиях к организаторам концертов

Филипп Киркоров очень скромен в своих требованиях к организаторам концертов
Певец Филипп Киркоров поразил своей скромностью. Казалось бы, райдер Филиппа Киркорова должен быть самым требовательным. Так считают многие поклонники поп-звезды. Но - нет. Ничего подобного как у той же Ксении Собчак мы не увидели. «Выбор горячих блюд по меню», - написано в списке. Никаких морских ежей и гребешков нет. В райдере значится минеральная вода, яблочный сок, сливки, мясная и сырная нарезки, чай, кофе, фрукты. Все как у всех.
Единственное, Филипп просит, чтобы с ним был профессиональный переводчик. Это в том случае, если он приезжает в страну, где не говорят по-русски. Ну и все знают, как король поп-сцены обожает менять костюмы. Поэтому на площадке Киркоров желает видеть четырех грузчиков, которые помогут ему в разгрузке оборудования и нарядов.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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