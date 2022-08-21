Филиппу Киркорову простили танцы на кресте
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Филиппу Киркорову простили танцы на кресте

Филиппу Киркорову простили танцы на кресте
Певец Филипп Киркоров попал в скандал из-за своего концертного выступления. Пресс-секретарь общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев сообщил, что музыкант Филипп Киркоров пока избежал уголовного преследования за свои танцы на кресте во время одного из концертов. Однако общественники будут обжаловать решение полиции об отказе в возбуждении дела. По словам Еговцева, его организация направит заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы была проведена повторная проверка. Еговцев заметил, что следователи прислали отказ в возбуждении дела «в связи с отсутствием события преступления». Заявление организации было подано 15 августа, а решение об отказе участковый подписал через два дня.
«Несмотря на то, что десятки миллионов христиан возмутились кощунственным поступком Филиппа Киркорова, а также мусульмане России выступили против этого мерзкого поступка, запрещая концерты на Кавказе, МВД не увидело в действиях Киркорова ничего предосудительного!», - заметил Еговцев. В организации считают, что Киркоров просто плюнул в лицо гражданам России и его кто-то покрывает в высших эшелонах власти, сообщает gazeta.ru. Напомним, что в конце апреля Филипп Киркоров в рамках номера на песню «Мария Магдалена» взобрался на декорацию в форме большого креста, что вызвало большой резонанс среди православных. Позже поп-король принес извинения.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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