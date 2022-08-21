Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины против COVID-19
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Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины против COVID-19

Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины против COVID-19

В центре имени Гамалеи разработали новую вакцину, рассчитанную на новый штамм коронавируса «дельта-омикрон». Об этом «Интерфаксу» рассказал директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент разработчики ждут появления регуляторных норм, которые позволят заменить антигенный состав препарата «Спутник V». Необходимость появления новой вакцины связана с тем, что нынешний препарат работает хуже против нового «омикрона», пояснил Гинцбург.

«Появление нового штамма «дельта-омикрон» говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации», — подчеркнул специалист.  Речь идет о ситуации, когда попадающие в клетку одновременно вирусы обмениваются частями, пояснил он.

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По материалам: pnp.ru

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