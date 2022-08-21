Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву

Скандальный артист решил записать дуэт с певицей Аллой Пугачевой. Алла Пугачева проигнорировала сообщение Гогена Солнцева в соцсетях о возможном дуэте. Шоумен посвятил Примадонне песню «Аллусик, ты мой — пупсик!» и надеялся исполнить ее вместе с артисткой, но так и не получил положительного ответа. «Я это трактую, как отказ. Конечно, очень жаль, что у нас не получается», — поделился мыслями Гоген.По его мнению, Пугачева могла согласиться на музыкальную авантюру, но ей помешал супруг Максим Галкин. «Скорее всего, Алле петь со мной запретил Галкин! Наверное, он ревнует. Если Макс в ее соцсетях шпарит и за нее отвечает, то он мог Алле и не сказать ничего про мою песню. Потому что Алла бы сама мне не отказала <…> Наверное, если бы в песне был куплет про Галкина, то она уже была бы записана и по радио крутилась, но я с ним петь не хочу», — подытожил блогер.