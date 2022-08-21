Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
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Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву

Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
Скандальный артист решил записать дуэт с певицей Аллой Пугачевой. Алла Пугачева проигнорировала сообщение Гогена Солнцева в соцсетях о возможном дуэте. Шоумен посвятил Примадонне песню «Аллусик, ты мой — пупсик!» и надеялся исполнить ее вместе с артисткой, но так и не получил положительного ответа. «Я это трактую, как отказ. Конечно, очень жаль, что у нас не получается», — поделился мыслями Гоген.
По его мнению, Пугачева могла согласиться на музыкальную авантюру, но ей помешал супруг Максим Галкин. «Скорее всего, Алле петь со мной запретил Галкин! Наверное, он ревнует. Если Макс в ее соцсетях шпарит и за нее отвечает, то он мог Алле и не сказать ничего про мою песню. Потому что Алла бы сама мне не отказала <…> Наверное, если бы в песне был куплет про Галкина, то она уже была бы записана и по радио крутилась, но я с ним петь не хочу», — подытожил блогер.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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