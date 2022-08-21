Инсайдер поделился деталями о новом «выживаче» от Blizzard
Сегодня, 06:45 Вадим Карасев
В начале этого года Blizzard анонсировала игру — некий проект на выживание в новой вселенной. Названия у игры пока нет, и в целом разработчики пока не делятся информацией о нем. Но появились некоторые детали от инсайдера Джеза Кордена.
Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two рассказал некоторые детали о новом проекте Blizzard:
У игры кодовое название Odyssey.
Джез видел кадры игры — они от первого лица. Герой на этих кадрах держал лук и стрелы, в сказочной волшебной обстановке.
В игре есть фэнтезийные машины (почти стимппанк, но очень сказочный).
По жанру игра является типичным проектом на выживание, вроде Ark или Grounded. Джез говорит, что «немного похоже на Fable Legends» и сравнивает игру с Everwild.
В игре присутствуют строительные механики. Плюс игроки будут иметь возможность продавать свой крафт (вроде того, как это реализовано в Fallout 76).
Когда выйдет новый выживач от Blizzard — неизвестно.
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По материалам: newxboxone