Инсайдер поделился деталями о новом «выживаче» от Blizzard

Вадим Карасев





В начале этого года Blizzard анонсировала игру — некий проект на выживание в новой вселенной. Названия у игры пока нет, и в целом разработчики пока не делятся информацией о нем. Но появились некоторые детали от инсайдера Джеза Кордена.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two рассказал некоторые детали о новом проекте Blizzard:

У игры кодовое название Odyssey.Джез видел кадры игры — они от первого лица. Герой на этих кадрах держал лук и стрелы, в сказочной волшебной обстановке.В игре есть фэнтезийные машины (почти стимппанк, но очень сказочный).По жанру игра является типичным проектом на выживание, вроде Ark или Grounded. Джез говорит, что «немного похоже на Fable Legends» и сравнивает игру с Everwild.В игре присутствуют строительные механики. Плюс игроки будут иметь возможность продавать свой крафт (вроде того, как это реализовано в Fallout 76).

Когда выйдет новый выживач от Blizzard — неизвестно.

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