Инсайдер поделился деталями о новом «выживаче» от Blizzard
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Инсайдер поделился деталями о новом «выживаче» от Blizzard

Инсайдер поделился деталями о новом «выживаче» от Blizzard


В начале этого года Blizzard анонсировала игру — некий проект на выживание в новой вселенной. Названия у игры пока нет, и в целом разработчики пока не делятся информацией о нем. Но появились некоторые детали от инсайдера Джеза Кордена.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two рассказал некоторые детали о новом проекте Blizzard:



У игры кодовое название Odyssey.



Джез видел кадры игры — они от первого лица. Герой на этих кадрах держал лук и стрелы, в сказочной волшебной обстановке.



В игре есть фэнтезийные машины (почти стимппанк, но очень сказочный).



По жанру игра является типичным проектом на выживание, вроде Ark или Grounded. Джез говорит, что «немного похоже на Fable Legends» и сравнивает игру с Everwild.



В игре присутствуют строительные механики. Плюс игроки будут иметь возможность продавать свой крафт (вроде того, как это реализовано в Fallout 76).

Когда выйдет новый выживач от Blizzard — неизвестно.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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