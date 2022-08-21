Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно

В весеннюю сессию Госдума приняла несколько законов о социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья

С 1 сентября второе образование станет бесплатным для инвалидов, а ученикам младших классов школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или денежную компенсацию за него. При этом студентам и школьникам с инвалидностью, подрабатывающим в каникулы, сохранили право на социальные доплаты к пенсиям. Такие законы Госдума приняла в весеннюю сессию.

Право на новую профессию

Закон о бесплатном втором образовании для инвалидов, принятый Госдумой 6 июля и одобренный Совфедом 8 июля, вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о людях, которые уже имеют высшее или профессиональное образование и стали инвалидами в трудоспособном возрасте.

«Если такой человек не может работать по специальности, то у него будет право за счет государственного или местного бюджетов обучиться другой профессии», — пояснил зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, соавтор закона Михаил Терентьев («Единая Россия»), о чем сообщила пресс-служба депутата 7 июля.

Также с 1 сентября вступит в силу закон о преимущественном праве детей-инвалидов, сирот и других социально незащищенных граждан на поступление в колледжи и техникумы. Всего льготных категорий тринадцать, уточнил Терентьев. Сейчас у них уже есть преимущества при поступлении в вузы.

«В учебные заведения среднего профессионального образования также большие конкурсы, они востребованы не меньше, чем вузы. Новый закон сделает профессиональное образование доступнее для инвалидов», — сказал парламентарий.





Продуктовые наборы для школьников

14 июля президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября дети-инвалиды, которые учатся дома, будут получать бесплатное питание или компенсацию за него. Компенсацию выплатят за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов.

По словам Михаила Терентьева, ранее в регионах не было единой практики.

«Случалось так, что в одном регионе дети-инвалиды, обучающиеся на дому, получали продуктовый набор, а в другом не получали ничего. Мы привели эту норму к единому стандарту», — отметил депутат.

Родители смогут жить с ребенком в стационаре

Также президент подписал закон, дающий право с января 2023 года родителям или иным законным представителям находиться в стационаре с ребенком-инвалидом.

По словам Михаила Терентьева, этот документ разработан депутатами и сенаторами по многочисленным просьбам родителей. Как ранее отметил соавтор инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, ребятам с проблемами со здоровьем нужно периодически ложиться в стационар, но у их близких не всегда есть возможность платить за место в самом медучреждении или гостинице рядом.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима родственная поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей», — сказал Турчак.

Подработка — не повод для отмены соцвыплат

В конце весны вступил в силу принятый в нынешнюю парламентскую сессию закон о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца или по инвалидности несовершеннолетним, если они подрабатывают во время каникул. Эти нормы распространяются на школьников и студентов до 23 лет, но только в случае, если они устроились на работу по направлению государственных служб занятости.

«Закон позволит сохранить социальные доплаты для более 19 тысяч молодых людей. Раньше при лишении выплат им просто невыгодно было подрабатывать», — подчеркнул Михаил Терентьев. Каждый из подростков, устроившись на подработку, терял около трех тысяч рублей в месяц.

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по серым схемам, а официально», — считает Володин.

Чтобы поощрить инвалидов к открытию собственного бизнеса, Правительство предложило давать статус социального предприятия индивидуальным предпринимателям с инвалидностью. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 июля. Сейчас такой статус дают малым и средним предприятиям, в которых не менее половины работников являются инвалидами или относятся к социально уязвимым категориям населения, а доля расходов на оплату их труда составляет не менее 25 процентов.

Если бизнесменам с инвалидностью разрешат оформить статус социальных предприятий, то они смогут получить микрозаймы по льготной ставке, гранты на развитие своего дела до 500 тысяч рублей и другие льготы.