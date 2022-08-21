Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно

Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно
В весеннюю сессию Госдума приняла несколько законов о социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья

С 1 сентября второе образование станет бесплатным для инвалидов, а ученикам младших классов школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или денежную компенсацию за него. При этом студентам и школьникам с инвалидностью, подрабатывающим в каникулы, сохранили право на социальные доплаты к пенсиям. Такие законы Госдума приняла в весеннюю сессию.

Право на новую профессию

Закон о бесплатном втором образовании для инвалидов, принятый Госдумой 6 июля и одобренный Совфедом 8 июля, вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Речь идет о людях, которые уже имеют высшее или профессиональное образование и стали инвалидами в трудоспособном возрасте.

«Если такой человек не может работать по специальности, то у него будет право за счет государственного или местного бюджетов обучиться другой профессии», — пояснил зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, соавтор закона Михаил Терентьев («Единая Россия»), о чем сообщила пресс-служба депутата 7 июля.

Также с 1 сентября вступит в силу закон о преимущественном праве детей-инвалидов, сирот и других социально незащищенных граждан на поступление в колледжи и техникумы. Всего льготных категорий тринадцать, уточнил Терентьев. Сейчас у них уже есть преимущества при поступлении в вузы.

«В учебные заведения среднего профессионального образования также большие конкурсы, они востребованы не меньше, чем вузы. Новый закон сделает профессиональное образование доступнее для инвалидов», — сказал парламентарий.


Продуктовые наборы для школьников

14 июля президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном двухразовом питании для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября дети-инвалиды, которые учатся дома, будут получать бесплатное питание или компенсацию за него. Компенсацию выплатят за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов.

По словам Михаила Терентьева, ранее в регионах не было единой практики.

«Случалось так, что в одном регионе дети-инвалиды, обучающиеся на дому, получали продуктовый набор, а в другом не получали ничего. Мы привели эту норму к единому стандарту», — отметил депутат.

Родители смогут жить с ребенком в стационаре

Также президент подписал закон, дающий право с января 2023 года родителям или иным законным представителям находиться в стационаре с ребенком-инвалидом.

По словам Михаила Терентьева, этот документ разработан депутатами и сенаторами по многочисленным просьбам родителей. Как ранее отметил соавтор инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, ребятам с проблемами со здоровьем нужно периодически ложиться в стационар, но у их близких не всегда есть возможность платить за место в самом медучреждении или гостинице рядом.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима родственная поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей», — сказал Турчак. 

Подработка — не повод для отмены соцвыплат

В конце весны вступил в силу принятый в нынешнюю парламентскую сессию закон о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца или по инвалидности несовершеннолетним, если они подрабатывают во время каникул. Эти нормы распространяются на школьников и студентов до 23 лет, но только в случае, если они устроились на работу по направлению государственных служб занятости.

«Закон позволит сохранить социальные доплаты для более 19 тысяч молодых людей. Раньше при лишении выплат им просто невыгодно было подрабатывать», — подчеркнул Михаил Терентьев. Каждый из подростков, устроившись на подработку, терял около трех тысяч рублей в месяц.   

«Думаю, будет разумно и справедливо не забирать эти деньги у несовершеннолетних сирот, если они своим трудом хотят немного улучшить материальное положение и оформляются на работу не по серым схемам, а официально», — считает Володин.

Чтобы поощрить инвалидов к открытию собственного бизнеса, Правительство предложило давать статус социального предприятия индивидуальным предпринимателям с инвалидностью. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 5 июля. Сейчас такой статус дают малым и средним предприятиям, в которых не менее половины работников являются инвалидами или относятся к социально уязвимым категориям населения, а доля расходов на оплату их труда составляет не менее 25 процентов.

Если бизнесменам с инвалидностью разрешат оформить статус социальных предприятий, то они смогут получить микрозаймы по льготной ставке, гранты на развитие своего дела до 500 тысяч рублей и другие льготы.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива
Цена ETHPoW обвалилась до 3% от котировок базового актива
Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства ФРГ
Больше половины немцев оказались недовольными работой правительства
Коньяк, водка или вино: какие спиртные напитки меньше вредят организму
Коньяк, водка или вино: какие спиртные напитки меньше вредят организму
В Великобритании спрогнозировали рост среднего счета за свет в три раза
В Великобритании спрогнозировали рост среднего счета за свет в три
Невероятно красивая работа художницы
Невероятно красивая работа художницы
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание
Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может оказаться в Game Pass
Новый геймплей Lies of P покажут на открытии Gamescom, игра может
Стейблкоин HUSD краткосрочно потерял привязку к доллару
Стейблкоин HUSD краткосрочно потерял привязку к доллару
Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
Супруга Стаса Костюшкина призналась, где будет учиться их 15-летний сын
Супруга Стаса Костюшкина призналась, где будет учиться их 15-летний
Лолита Милявская отменила концерт, потому что не смогла выкупить вагон
Лолита Милявская отменила концерт, потому что не смогла выкупить вагон
Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие звезды
Татьяна Лазарева призналась, что не может раздвигать ноги, как другие

Топ на сегодня

Россия празднует день рождения атомной отрасли
Россия празднует день рождения атомной отрасли
Агата Муцениеце раздвинула ноги, показав свою промежность и набухшую грудь
Агата Муцениеце раздвинула ноги, показав свою промежность и набухшую
Власти Болгарии собрались просить "Газпром" вернуть поставки газа
Власти Болгарии собрались просить "Газпром" вернуть
В торговых центрах Иркутска и Ангарска открыли пункты вакцинации от коронавируса
В торговых центрах Иркутска и Ангарска открыли пункты вакцинации от
В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу
В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение

Еще по теме

Инвалидам разрешат бесплатно получить вторую профессию
Володин: За весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон
Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку
Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения детей с ОВЗ