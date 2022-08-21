Иосиф Пригожин раскритиковал Татьяну Абрамову за клевету в интервью

На днях певица и актриса Татьяна Абрамова дала обширное интервью журналу «Караван историй». Помимо прочего, она рассказала и о том, как не смогла победить в шоу «Утренняя звезда» из-за певицы Валерии. Это вызвало бурю обсуждений в сети. Не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин, являющийся супругом певицы Валерии. Он заявил, что рассказанное Абрамовой не соответствует действительности.





Как рассказала Татьяна, на шоу «Утренняя звезда» она уступила первое место Валерии. Но победила певица не из-за своих вокальных данных, а за счет личных связей. Абрамова утверждает, что победе Валерии посодействовал продюсер Александр Шульгин, который был на тот момент супругом певицы. Якобы, во время передачи он даже подходил к Татьяне и извинялся за это.

«Он мне сказал: «Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в "Утренней звезде". У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы», — рассказывает Абрамова.





С такой историей не согласен продюсер Иосиф Пригожин, нынешний супруг Валерии. По его словам, Татьяна до сих пор держит обиду за свое поражение и винит в этом других. Продюсер утверждает, что рассказанное Абрамовой не соответствует действительности. Он тоже был участником того шоу 1992 года – продюсер вел свою конкурсантку, которая заняла второе место и тоже обошла Абрамову.

«Уже несостыковочка, знаете какая? В тот год конкурентом у Валерии была певица SONA, которую я продюсировал в тот момент. И со мной никто не разговаривал, что победить должна Валерия. SONA заняла второе место. В таком случае Абрамова должна бы выиграть у SONA, но даже ей проиграла», — рассказывает свою версию Пригожин изданию «BLITZ.center».



