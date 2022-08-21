Ирина Хакамада запечатлелась в купальнике на краю водопада Виктория
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Ирина Хакамада запечатлелась в купальнике на краю водопада Виктория

Ирина Хакамада запечатлелась в купальнике на краю водопада Виктория
67- летняя писательница и экс-политик Ирина Хакамада показала не только подтянутую фигуру, но и отважный характер. В прошлом известный политик, а ныне писательница и коуч Ирина Хакамада путешествует по Южной Африке. Знаменитость остановилась в Замбии. В личном блоге Ирина поделилась яркими фото из поездки. Накануне поклонники обнаружили экс-политика у водопада Виктория. Хакамада, раздевшись до купальника, нырнула в воду и пробралась к краю обрыва. Кадры получились захватывающими.
Ирина Муцуовна в купальнике застыла на краю водопада Виктория в Замбии на высоте 120 метров. Страхуют бесстрашного коуча специальные канаты. Но экстрим это не отменяет. Вместе со стройной подтянутой фигурой Ирина Хакамада продемонстрировала и свое бесстрашие перед водной стихией.
«Полежать в водопаде Виктория», - подписала снимок Ирина Хакамада. «Небеса… Там же страшно, наверное, лежать! Круто!», «Вау! Невероятные фото на краю водопада», «Огонь, Ирина. Огонь и вода! Потрясающе», «Как всегда, восхитительно! Ну вот откуда столько энергии!», - отреагировали поклонники Ирины Хакамады на фото.
# Шоу-бизнес Хакамада Ирина
По материалам: z-aya

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