Итоги недели: биткоин упал ниже $21 000, а Ethermine отказался от поддержки ETHW

Цена биткоина упала ниже $21 000, потенциальный форк ETHW обновил минимум, сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope и другие события уходящей недели.

Цена биткоина упала ниже отметки $21 000

В пятницу, 19 августа, цена биткоина провалила уровень $22 000. На следующий день котировки уже были ниже $21 000.

На выходных цифровое золото продемонстрировало некоторое восстановление, но цене так и не удалось вернуться к исходным значениям.

Часовой график BTC/USD. Данные: TradingView.

За последние семь дней первая криптовалюта подешевела на 12,2%, согласно CoinGecko. Ее капитализация на момент написания составляет $410 млрд.

Данные: CoinGecko.

Среди топ-10 криптовалют рейтинга CoinGecko еще глубже за неделю просели цены Ethereum (-18,3%), Cardano (-18%) и Solana (-22,6%).

Совокупная капитализация рынка составляет $1,07 трлн.



Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс на основе данных индикатора «Лента сложности» пришел к выводу, что период капитуляции биткоин-майнеров пройден. Это, по его словам, «отличный сигнал к покупке».

«Исторически так сложилось, что капитуляции биткоин-майнеров фиксировали основные ценовые минимумы и служили отличными сигналами к покупке», — отметил аналитик.

Потенциальный форк ETHW обновил ценовой минимум на фоне низкой поддержки сообщества

Во время коррекции рынка потенциальный PoW-форк Ethereum — ETHW — провалил уровень $50. Это составляет около 3% от цены базового актива актива основной сети (на момент написания — $1617).

Данные: CoinGecko.

Согласно CoinMarketCap, максимальной отметки ETHW достиг 8 августа — $139,6.



В начале уходящей недели стоящие за потенциальным форком разработчики опубликовали код, который включает удаление EIP-1559 с распределением монет среди майнеров. Вскоре сообщество обнаружило в нем серьезную недоработку.

«Люди обнаружили ошибку, которая откатила бы все блоки до состояния, предшествовавшего хардфорку London. Утром команда выпустила патч для этой уязвимости», — написал журналист Колин Ву.

Twitter-пользователь zhijie пояснил, что ошибка не позволила бы выпущенным после вышеупомянутого хардфорка блокам добавляться в цепочку.

Сторонники «альтернативного эфира» поблагодарили разработчика Алексея Ахунова за решение проблемы.



Крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine заявил, что не поддержит ни один из потенциальных форков на базе PoW.

«Спустя семь долгих лет исследований и разработок фаза майнинга Ethereum завершится 15 сентября 2022 года. После этой даты нельзя будет добывать эфир с помощью графических карт (GPU) или ASIC-майнеров», — говорится в сообщении.

После слияния платформа перейдет в режим только вывода. Все Stratum-серверы Ethereum-пула отключат.

Ethermine предложит майнерам присоединиться к добыче одной из других криптовалют на алгоритме Ethhash:

Ethereum Classic (ETC);

Ravencoin (RVN);

Ergo (ERGO);

Beam (BEAM).

Для мотивирования майнеров сервис в течение сентября обнулит комиссию в пулах этих монет.

Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и Solana

На трех основных облачных провайдеров приходится 69% нод Ethereum из 65% размещенных в дата-центрах, а у Solana из 95% нод 72% размещены у тех же инфраструктурных игроков, что и в сети второй по капитализации криптовалюты.

В Ethereum первенство в этой тройке принадлежит Amazon Web Services (50%). Доля Hetzner и OVH составляет 15% и 4% соответственно. В Solana у Amazon Web Services показатель составляет лишь 4%, но у Hetzner и OVH — 42% и 26%.

Ethernodes дает более детальную картину по остальным облачным провайдерам в сети второй по капитализации криптовалюты. В частности, доля Alibaba (3,9%) и Oracle (4,1%) лишь незначительно уступает OVH (4,2%). Также выделяются Google (3,5%), Digital Ocean (2%), netcup (1,9%) и Сontabo (1,8%).

В стоимостном разрезе в Solana на Amazon Web Services, Hetzner и OVH приходится 15%, 20% и 8% от суммарного объема стейкированных средств.

Эксперты компании Messari обратили внимание, что уровень RPC служит основным кандидатом на цензуру. На сегодняшний день развитие децентрализованных альтернатив Anker и Pocket качественно не изменило ситуацию, к тому же из-за специфики управления их механизмами они не решили проблему единой точки отказа.

Пятый по величине в мире аудитор подтвердил обеспечение Tether

Аудиторская фирма BDO Italia представила заключение о достаточности резервов Tether Holdings для полного обеспечения стейблкоина USDT.

Эксперты проанализировали активы и обязательства эмитента по состоянию на 30 июня 2022 года.

Обязательства Tether Holdings на отчетную дату составили $66,2 млрд, активы — $66,4 млрд. Последние состояли из:

$28,8 млрд — векселей Казначейства США;

$8,5 млрд — коммерческих ценных бумаг;

$6,8 млрд — фондов денежного рынка;

$5,4 млрд — наличных денежных средств.

Компания анонсировала увеличение частоты публикаций аудиторских заключений — теперь они будут выходить ежемесячно, а не раз в квартал.

Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope

EOS Network Foundation (ENF), Telos, Wax и UX Network объединили ресурсы в блокчейн-коалицию Antelope с общей кодовой базой.

Протокол Antelope является форком ранней версии сети EOS с добавлением ряда новых функций. В первую имплементацию Leap v3.1 включены:

субъектный биллинг;

автоматическое повторение транзакций;

возможность оценки ресурсов на транзакцию без включения ее в блок;

уменьшение требований к хранилищу за счет сокращения журналов блоков и доставки.

Для новой сети также предусмотрены наборы инструментов разработчиков:

CDT — для развертывания смарт-контрактов в блокчейнах Antelope;

DUNE — для выполнения функций управления нодами, составления смарт-контрактов, запуска тестов и других общих задач.

В ENF отметили, что в середине 2021 года запустившая сеть EOS компания Block.one прекратила ее поддержку. Организация предприняла шаги в направлении продолжения жизни проекта.

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TRM Labs и глава Kraken раскритиковали санкции против Tornado Cash

Аналитики TRM Labs отметили, что санкции против миксера Tornado Cash создают проблемы для соблюдения нормативных требований, особенно в случае «пылевых атак».

В компании подчеркнули, что санкции против миксера создают неопределенность в контексте их соблюдения. Это первый случай, когда OFAC санкционировало набор смарт-контрактов вместо обычных кошельков. С помощью последних, как правило, легко отследить совершенные транзакции, однако в случае смарт-контрактов это станет затруднительным.

«Сложность создает то, что фактически любой, кто вносит средства в Tornado Cash, взаимодействует со смарт-контрактами сервиса микширования. Теоретически он может отправить средства на Tornado Cash, а затем перевести их на адрес, принадлежащий случайному, ничего не подозревающему человеку», — пояснили в фирме.

CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл заявил, что добавление Tornado Cash в санкционный список может нарушать Конституцию США и является больше машинальной реакцией на крах Terra.

Исключение кода проекта из Github он назвал «необязательным».

«Граждане имеют право на финансовую конфиденциальность. Посмотрим, выдержит ли это испытание в суде. […] Власти хотят контролировать наличие цифровой валюты такими, возможно, неконституционными действиями. Меня это немного пугает», — заявил он.

WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники

Входящая в экосистему биткоин-биржи WhiteBIT платформа WhitePay внедрила оплату товаров криптовалютами в крупнейших сетях магазинов техники в Украине, включая Техно Їжак и Stylus.

Для оплаты принимается более 130 видов криптовалют. Со временем список будет расширяться.

Покупатели могут произвести оплату через эквайринговую форму в интернет-магазинах или в офлайн-точках продаж через специальные POS-терминалы.

В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют.

По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.

Мошенничество было направлено против французского казначейства.

Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.

Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.

Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.

В ЕС появится единый криптовалютный регулятор

Власти Евросоюза создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6).

Европарламент рассмотрит AMLD6 после августовских каникул. Как только последний одобрит свой вариант законопроекта, три органа вступят в так называемый трилог для окончательного согласования его положений.

PayPal добавила поддержку биткоина в мобильном приложении

Платежная компания PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение.

Сервис поддерживает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Минимальная сумма транзакции составляет $1.

Пользователям доступны внутренние и внешние переводы, а также возможность оплаты цифровыми валютами покупок в «миллионах» интернет-магазинов, поддерживающих PayPal.

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