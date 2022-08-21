Экономист назвал давящие на рубль факторы
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Экономист назвал давящие на рубль факторы

Экономист назвал давящие на рубль факторы«Прайм»: экономист Бабин заявил, что на рубль давят восстановление импорта и вывоз валюты

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с агентством «Прайм» назвал факторы, которые сейчас оказывают давление на рубль.

Как заявил экономист, на рубль в настоящее время давят постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран.

Бабин указал на то, что несмотря на давление, с начала августа курс рубля к доллару сохраняется в узком диапазоне без значительных движений вверх или вниз. Российская валюта начала немного слабеть лишь в последние дни из-за спада цен на сырьевые товары. Эксперт объяснил это замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него.

Вместе с тем Бабин предупредил, что, если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях. В этом случае курс рубля может значительно снизиться, заключил он.

Ранее аналитики заявили, что нынешнее укрепление рубля носит кратковременный характер и завершится с наступлением осени. По мнению экспертов, к концу августа отечественная валюта может подняться до 56 рублей за доллар, а в начале сентября опуститься до 62,5.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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