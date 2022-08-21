Экзотическое лакомство: рецепт варенья из арбузных корок и лимона

Варенье из арбузной мякоти нравится многим людям, но есть и достаточно необычный рецепт варенья из корок. Еще в него добавляют лимон, чтобы придать более цитрусовый вкус. Поэтому его можно назвать достаточно экзотическим сладким лакомством. Далее мы расскажем, как приготовить варенье из арбузных корок на зиму.

Варенье из арбузных корок с добавлением лимона

Некоторые люди считают, что для приготовления этого варенья понадобится немалое количество времени. На самом деле все намного проще и быстрее, чем они думают. Для этого лакомства необходимы свежие корки. Не стоит использовать те, что хранились продолжительное время в холодильнике, иначе такое варенье быстро прокиснет и пропадет.





Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого лакомства:

800 грамм арбузных корок;

2 стакана сахара;

пол стакана горячей воды;

1 лимон.

Как приготовить варенье:

Для начала необходимо с арбузных корок срезать верхнюю кожуру и оставшуюся мякоть. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не порезаться. После этого корки нужно нарезать небольшими кубиками, чтобы было удобно варить. Затем их необходимо высыпать в тарелку, посыпать сверху сахаром и тщательно перемешать. Добавить горячую воду и опять перемешать. В таком виде они должны постоять не менее 5 часов, чтобы арбузные корки пустили сок. После пройденного времени кастрюлю нужно поставить на медленный огонь и варить после закипания около 15 минут. Не стоит забывать про постоянное помешивание. Затем нужно снять кастрюлю с огня и дать ей полностью остыть. Затем ее опять необходимо поставить на плиту и повторить предыдущий опыт варки. Это позволит коркам напитаться сахаром. Далее необходимо добавить лимон, почищенный от кожуры, косточек и пропущенный через чесночницу. Его нужно высыпать в процессе варки, а после этого варить еще 15 минут. Затем варенье следует разлить по стерилизованным банкам. Это можно делать глубокой ложкой, чтобы было легко брать арбузные кубики. После этого в каждую банку нужно налить сироп, закатать крышками и перевернуть вверх дном. Сверху их необходимо накрыть полотенцем и оставить остывать.

Есть такое варенье можно не только с хлебом и различными булочками, но и использовать как начинку для разных сладких пирогов, рулетов или пирожков.