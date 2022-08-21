Юлия Высоцкая поделилась свадебным фото в день рождения Кончаловского

Актриса Юлия Высоцкая в юбилей Андрея Кончаловского показала их фото с венчания. Сегодня режиссеру Андрею Кончаловскому исполнилось 85 лет. Одной из первых его поздравила супруга Юлия Высоцкая, напомнившая о важном для них обоих дне — венчании, на которое они решились спустя 21 год семейной жизни. «Я за тобой как за каменной стеной. Твой день — мой день. Ура!» — восторгается Юлия в подписи.При этом снимок поразительно напоминает известную картину русского художника Василия Пукирева «Неравный брак». На фото Юля в свадебном наряде то ли опирается, то ли поддерживает своего пожилого мужа, который едва идет по снегу на полусогнутых ногах. Известно, что Высоцкая стала пятой женой Кончаловского. Разница в возрасте между ними составляет 36 лет. Блогер Лена Миро уже успела съязвить по этому поводу после поздравления от мужа по случаю недавнего 49-летия Юли. «Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет», — написал режиссер. Многие нашли эти слова трогательными. «Трогательного там нет ничего. Всё, что я вижу в браке Кончаловского и Высоцкой, — это плохую для неё сделку», — считает Миро. И объясняет, почему. По ее мнению, Юля действительно отдала стареющему мужчине свои лучшие годы. Но что получила взамен? «Койко-место рядом с твоим дряхлеющим телом на даче на Николиной горе? Двести сковородок там же? Что ещё? Пяток ролей? Негусто. Очень, я бы сказала, негусто», — делает вывод блогер. Однако, Юлию Высоцкая так не считает, о чем она написала в своем Телеграм-канале и поделилась совместными фотографиями, которые переполнены теплом и любовью пары.«Сегодня день рождения у самого прекрасного человека, которого мне посчастливилось встретить. А еще это моя половина! Ураааааа💥🥂🎉», — написала Юлия в личном блоге. Напомним, что Кончаловский состоит в официальном браке с актрисой театра и кино с 1998 года, а в этом — отметят 24-летнюю годовщину.