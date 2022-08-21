Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ поселка под Донецком
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Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ поселка под Донецком

Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ поселка под ДонецкомГлава Чечни Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ поселка Пески под Донецком

Поселок Пески, расположенный под Донецком, освобожден от располагавшихся в нем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в настоящее время Пески заняли союзные войска. Украинские военнослужащие спешно покинули поселок, «побросав боеприпасы». Он указал, что сейчас потребуется время на поиск схронов и зачистку от мин после освобождения населенного пункта, добавив, что украинские формирования специально оставляют после себя немало «секретов», от которых страдает мирное население.

Глава Чечни отметил, что союзные войска отбросили ВСУ от подступов к Донецку еще на несколько километров и продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирных граждан и инфраструктуры.

19 августа Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить «кровную месть», поскольку это единственный «действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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