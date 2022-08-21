Китайские самолеты вновь пересекли середину Тайваньского пролива
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Китайские самолеты вновь пересекли середину Тайваньского пролива

Китайские самолеты вновь пересекли середину Тайваньского проливаМинобороны Тайваня сообщило, что самолеты КНР вновь пересекли Тайваньский проливСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Боевые самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вновь пересекли середину Тайваньского пролива, которая играет роль условной разделительной линии между КНР и Тайванем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Тайваня, передает Reuters.

Сообщается, что всего Тайваньский пролив пересекли 12 истребителей и 5 кораблей Китая, участвующих в военно-морских учениях близ тайваньской границы.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в любой момент готова начать воевать против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова.

Кроме того, посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал, что ответ Китая на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным.

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По материалам: lenta.ru

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