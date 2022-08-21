Классический платформер Gimmick будет выпустят на новых платформах

Вадим Карасев





Компания Bitwave Games объявила о планах выпустить игру Gimmick! Special Edition — это обновленная версия классического платформера Gimmick, который вышел в 1992 году на консолях Nintendo и Playstation. Релиз Gimmick! Special Edition заявлен на Xbox One, Playstation 4 и PC, а в качестве релизного окна указывается 2022 год.

К анонсу Gimmick! Special Edition разработчики представили трейлер — его можно посмотреть ниже. Сама игра представляет собой классический платформер, в котором игроков ждет сражение с боссом в конце каждого уровня.

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Заявлено, что в обновленной версии Gimmick! Special Edition игроков ждут бонусные функции: возможность сохранения и загрузки, перемотка моментов, режим галереи и многое другое.