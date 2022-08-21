Кофе предрекли подорожание из-за плохого урожая в Бразилии

Вадим Карасев

WSJ спрогнозировала подорожание кофе из-за падения урожая в Бразилии

Плохой урожай кофе в Бразилии, которая является его крупнейшем производителе в мире, может привести к росту стоимости этого напитка. В 2021 году плантации пострадали от засухи, а позже — от мороза, поэтому ожидается только половина урожая зерен арабики, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини предрек усугубление дефицита международных поставок и подорожание кофе. Мировые цены на арабику увеличатся, когда в Бразилии начнут оценивать урожай этого года, полагает он.

Представители кофейного кооператива Minasul сообщили, что в этом году получится поставить только половину от запланированного объема кофе. В компании спрогнозировали, что получат менее миллиона мешков зерен (в 2020 году это показатель составил 2,2 миллиона).

Мировое потребление напитка опережает второй год подряд, при этом объемы продукта на складах Intercontinental Exchange опустились на самый низкий уровень за последние 100 лет. «Фьючерсы на кофе выросли в 2021 году и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в 2,58 доллара за фунт», — подчеркивается в материале.

С того времени фьючерсы упали до 2,23 доллара за фунт, оставаясь повышенными по сравнению с прошлыми значениями.

Ранее производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса. Предполагается, что в стране не заметят исчезновение брендов компании, поскольку бизнес Tchibo в России «угасал последние несколько лет по естественным причинам», среди которых отсутствие серьезных инвестиций в рекламу и маркетинг.