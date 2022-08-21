Коньяк, водка или вино: какие спиртные напитки меньше вредят организму

По мнению врачей и диетологов, любые алкогольные напитки в той или иной степени оказывают негативное воздействие на здоровье. И если вы иногда вынуждены их употреблять в силу сложившихся традиций, по случаю каких-то встреч, праздников или торжественных мероприятий, важно позаботиться о том, чтобы это негативное воздействие было сведено к минимуму.

В чем вред спиртных напитков для здоровья





О вреде регулярного употребления алкоголя знает каждый, и нет необходимости перечислять все негативные процессы, которые в этом случае происходят в организме человека, со временем превращая его в асоциальную личность. Но даже нечастое употребление спиртных напитков способно оказывать негативное воздействие на организм и вызывать ответные реакции, повреждающие многие жизненно важные системы и функции.

Как только алкоголь попадает в организм, сердце начинает увеличиваться в размере, нарушается его ритм, запускается процесс слипания красных кровяных телец и образование сгустков, закупоривающих просвет мелких сосудов.

После поступления алкоголя в желудок и кишечник происходит вздутие живота, начинается образование газов, ухудшается переваривание пищи.

Основную нагрузку после приема алкоголя берет на себя печень, которая начинает защищать организм от поступления в него вредных веществ. При этом она также увеличивается в размерах, повреждаются печеночные сосуды.

Больше всего страдает мозг. По данным медицинских исследований, с каждым приемом алкоголя в человеческом мозге отмирают от 1000 до 2000 клеток.

Какие алкогольные напитки наиболее вредны для здоровья





Врачи и диетологи считают, что все без исключения алкогольные напитки вызывают негативные реакции в организме, и в разной степени вредны для здоровья. К самым опасным они единодушно относят пиво, коньяк, игристые вина и коктейли.

По мнению врача-терапевта Рустема Османова, употребление пива вызывает колоссальную нагрузку на почки и оказывает негативное воздействие на слизистую желудка и поджелудочной железы, а коньяк, даже в небольших дозах, способен вызывать нарушение углеводного и жирового обмена. Кроме того, он считается одним из самых высококалорийных алкогольных напитков и его регулярное потребление может привести к ожирению.

Игристые вина, шампанское и коктейли содержат большое количество сахара, что негативно отражается на функции печени и поджелудочной железы.

Как уменьшить негативное влияние алкоголя на здоровье





Чтобы не допускать негативное воздействие алкоголя на здоровье, по мнению британского диетолога Брайана Дугана, лучше вообще не употреблять спиртные напитки или, в крайнем случае, придерживаться умеренности в их употреблении.

Если вы планируете участие в каком-то мероприятии, предполагающем употребление спиртных напитков, постарайтесь в течение дня пить достаточное количество воды — это несколько снизит влияние токсинов и ускорит процесс выведения из организма вредных веществ.

Нельзя употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Их вредно закусывать жирной пищей. Доктор Дуган в качестве закуски советует нежирное мясо, сыры, салаты, а также обязательно какой-то зеленый продукт, который поможет снизить интоксикацию. Это, к примеру, может быть яблоко или стручковая фасоль.

Какие алкогольные напитки наносят меньше вреда здоровью





Среди алкогольных напитков не существует абсолютно безвредных для здоровья. Тем не менее можно назвать такие, которые оказывают меньшее негативное воздействие на те или иные органы.

К примеру, все напитки с низким содержанием спиртов и сахара не оказывают такое губительное воздействие на желудок, как некоторые крепкие коктейли. Светлое пиво полезнее темного, так как содержит меньше калорий. Сухое красное вино полезнее крепленого, поскольку содержит меньше сахара. В умеренных количествах оно даже полезно людям, страдающим сосудистыми заболеваниями, так как разжижает кровь и расширяет сосуды.

Если выбирать из крепких алкогольных напитков, при условии умеренного употребления, то предпочтение следует отдать водке или джину.