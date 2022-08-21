Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
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Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью

Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
Ведущая и журналистка Ксения Собчак показала, что сотворил ее сын Платон. Светская львица вместе с сыном Платоном отдыхают в Болгарии. Звездное семейство нежится под теплым юрмальским солнцем, купается в море. Вместе с Ксенией в отпуск отправился и Константин Богомолов, но он вскоре уехал обратно в Москву. Известного режиссера ждали на родине дела, поэтому он оставил супругу. Однако телеведущей без мужа скучать не пришлось. Ксения показала поклонникам, чем она занимается с сыном. На пляже Платон построил замок из песка. «Изваяние» настолько впечатлило Собчак, что она даже почувствовала, что ее таланты меркнут перед способностями сына. Она сравнила замок сына с храмом Святого Семейства, возведенного в Барселоне. «Хочешь почувствовать себя родителем-лузером? Просто посмотрите на это фото из Юрмалы и подумайте, насколько вы строители песочных замков Гауди?», — написала звезда.
Поклонников восхитила фантазия ребенка. Многие отметили, что Платон выбрал активные игры вместо того, чтобы сидеть на пляже с гаджетами, как это делают многие дети его возраста. «Юный архитектор!», «Инженеры на отдыхе», «Какая красота! Платон молодец!» — написали пользователи. Впрочем, некоторые расценили слова Ксении, как упрек самой себе. Мол, кто-то из детей на пляже построил этот замок, и теперь она расстраивается, что это был не Платон. Тем не менее, и без умения возводить подобные конструкции из песка мальчик обладает немалым количеством талантов. Пятилетний сын Собчак с двухлетнего возраста говорит на английском языке, живо интересуется искусством, превосходно плавает и читает стихи.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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