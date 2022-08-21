Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина

Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о трагедии в семье политического деятеля. Известие о трагической гибели 29-летней дочери известного общественного деятеля Александра Дугина Дарьи ввело в ступор Ксению Собчак. Светская львица шокирована жестокостью, с которой неизвестные расправились с девушкой. В своем Telegram-блоге журналистка отметила, что не разделяет взглядов философа, однако это не повод трогать семью.
«Я презираю Дугина как философа, все его «евразийство» это какой-то дремучий славянофильский бред, но какие-бы взгляды он не имел, ни он ни его семья не заслуживают возмездия, террора и прочего. Один террор не побеждается другим», — подытожила Собчак. Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвался внедорожник Land Cruiser Prado. В нем находилась дочь Александра Дугина Дарья. Девушке было всего 29 лет. Узнав о гибели наследницы, философу стало плохо.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Вышел трейлер сериала "Кумир" от автора "Эйфории" с участием Лили-Роуз Депп и The Weeknd
Вышел трейлер сериала "Кумир" от автора "Эйфории"
Так выглядит ТОП-10 Steam за минувшую неделю: с 15 по 21 августа
Так выглядит ТОП-10 Steam за минувшую неделю: с 15 по 21 августа
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Виктория Бекхэм начала шить одежду plus-size. Ее раскритиковали
Виктория Бекхэм начала шить одежду plus-size. Ее раскритиковали
Москвичей предупредили о метеорологической опасности
Москвичей предупредили о метеорологической опасности
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Ксения Собчак в шоке от того, что произошло с семьей Дугина
Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
Екатерина Волкова после трех разводов надеется выйти замуж
Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
Ксения Собчак чувствует себя неудачной матерью
В Германии исключили продление срока службы АЭС для замены поставок газа
В Германии исключили продление срока службы АЭС для замены поставок
Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых: можно ли 22 августа работать и ходить на кладбище
Запреты в день памяти апостола Матфия и Собора Соловецких святых:

Топ на сегодня

Подборка гифок (25 гифок) - 19.08.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.08.2022
Татьяна Навка хочет стать Афиной, Ирина Шейк выбирает мини: 13 образов недели по версии редактора моды
Татьяна Навка хочет стать Афиной, Ирина Шейк выбирает мини: 13
В Харьковской области вручили первые российские паспорта
В Харьковской области вручили первые российские паспорта
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание украинским обстрелам Запорожской АЭС
Deutsche Welle* после возмущения Киева придумало оправдание
Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а Fractional — $20 млн
Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а

Еще по теме

Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть
Захар Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери Дугина
СК возбудил дело после гибели в Подмосковье журналиста Дарьи Дугиной
В Госдуме призвали к бдительности после убийства дочери Дугина