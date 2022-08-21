Кто родился 21 августа

Николай Сергеевич Валуев (49 лет)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Образование высшее — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского. Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. Во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, чемпион в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации, чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов. Вице-президент Федерации хоккея с мячом России, председатель общественного совета АНО «Общественный форум Экология» с 2017 года.

Антон Владимирович Шипулин (35 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Образование высшее — Тюменский юридический институт МВД РФ, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Депутат Государственной Думы VII и VIII созывов. До избрания — российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров — 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.

В этот день также родились:

Юрий Сергеевич Энтин (87 лет)

Советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник, сценарист. Широко известен в России и СНГ благодаря песням из кино-, теле- и мультипликационных фильмов. Окончил исторический факультет педагогического института, затем факультет редактирования в полиграфическом институте, работал в школе учителем истории и библиотекарем. С 1962 по 1969 год — главный редактор детской редакции фирмы «Мелодия». Многие песни стали хитами именно благодаря стихам Энтина, включая: «31 июня», «Приключения Буратино», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Ох уж эта Настя!», «Незнайка с нашего двора», «Приключения Электроника», «Бременские музыканты», «Катерок», «Летучий корабль», «Ну, погоди!». Его песни знают и дети, и взрослые, а фразы из песен стали крылатыми: «Никто не водится со мной…», «Такая-сякая сбежала из дворца», «Вжик-вжик, уноси готовенького», «Лучший мой подарочек — это ты…», «Прекрасное далеко» и множество других. Неоднократно становился лауреатом Всесоюзного конкурса «Песня года».

Петр Александрович Плетнев (1866-1972)

Русский литератор, поэт и критик пушкинской эпохи; профессор и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета. Образование получил в тверской семинарии и в Главном педагогическом институте. Работал учителем словесности в женских институтах, кадетских корпусах и в Санкт-Петербургском Благородном пансионе. Преподавал литературу наследнику престола Александру II и великим княжнам. В 1832 году занял кафедру русской словесности в Санкт-Петербургском университете, в котором с 1840 по 1861 год состоял ректором.

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)

Русский писатель. Представитель Серебряного века русской литературы. Один из пионеров цветной фотографии в России. Считается родоначальником русского экспрессионизма. В 1890 году успешно сдал выпускные экзамены на юридическом факультете в Московском университете, но адвокатской практикой почти не занимался, хотя и работал некоторое время помощником присяжного поверенного. В 1897 году начал журналистскую деятельность в газетах «Московский вестник» и «Курьер». Свои фельетоны подписывал псевдонимом James Lynch. В 1898 году в «Курьере» был напечатан его первый рассказ «Баргамот и Гараська». Февральскую революцию писатель встретил с воодушевлением и даже какое-то время возглавлял редакцию газеты «Русская воля», а вот Октябрьскую не принял, более того, все произведения писателя того времени были проникнуты ненавистью к большевизму. На родину писатель так и не вернулся.