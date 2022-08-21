Кто такая журналистка Дарья Дугина, погибшая при взрыве 20 августа

Вадим Карасев

20 августа в Московской области у поселка Большие Вязьмы взорвался автомобиль, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина - дочь философа и политолога Александра Дугина.

Дарья Дугина, известная также как Дарья Платонова, закончила философский факультет МГУ им. Ломоносова в 2015 году, защитила кандидатскую диссертацию. Дарья занималась музыкой - играла на флейте. Она работала политическим обозревателем Международного евразийского движения, возглавляемого Александром Дугиным.

Она вела программу на радио "Комсомольская правда" вместе с журналистом Сергеем Марданом. Дарью Дугину приглашали на тв-шоу в качестве эксперта, в том числе по французской тематике - она владела французским языком, ранее работала в Париже.

В нынешнем году Дарью Дугину за поддержку спецоперации на Украине внесли в санкционные списки Великобритании. Сам Дугин ранее попал в список "врагов Украины" на сайте "Миротворец".

Поздним вечером 20 августа Дарья Дугина вместе с Александром Дугиным посетили фестиваль "Традиция" в усадьбе Захарово в качестве специальных гостей. Как рассказал скрипач Петр Лундстрем, домой они планировали уехать вместе, но по случайности Дугин сел в другую машину. Дарья возвращалась на Toyota Land Cruiser Prada одна, через 10 минут после того, как она отъехала от места проведения фестиваля, внедорожник взорвался. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

Друг Дарьи Сергей Александров указывал, что в адрес Дарьи Дугиной поступали угрозы, связанные с ее политической позицией. По мнению журналиста ВГТРК Александра Сладкова, делу об убийстве Дарьи Дугиной необходимо придать "гигантский международный статус".