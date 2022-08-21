Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры

Певица Лариса Долина рассказала о своей системе голодания. Артистка в числе других артистов приняла участие в музыкальном фестивале «Таврида» в Крыму. Как водится, организаторы расстарались, приготовив для заезжих знаменитостей широкую поляну из местных деликатесов. Но в случае с Долиной промахнулись. Певица категорически отказалась есть шашлык, жареную барабульку и пить вкуснейшие лимонады. Лариса Долина: — Я такое не ем, — категорично заявила звезда. Она пояснила озадаченным хлебосолам, что это не капризы, а система питания, которой она придерживается последнее время.— У меня есть определенный красный список продуктов, которые мне нельзя, — объяснила Лариса Александровна. – И есть зеленый список продуктов. Там все, что мне можно. Похоже, шашлык и барабулька в зеленый список никак не попадают даже в виде исключения. И вообще исполнительница позволяет себе есть только пять часов в сутки. А все остальное время — ни крошки в рот. — Я уже давно практикую интервальное голодание. Мне оно подходит лучше всего. 19 часов в сутки я ничего не ем, только пью», — цитирует артистку PROZVEZD. Судя по тому, что в свои 66 лет Лариса Александровна активно демонстрирует миру свои стройные формы, позволяя дерзкое мини и обтягивающий леопард, система действенная. Даже в пору своей реальной молодости певица одевалась гораздо скромнее.