Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры

Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры
Певица Лариса Долина рассказала о своей системе голодания. Артистка в числе других артистов приняла участие в музыкальном фестивале «Таврида» в Крыму. Как водится, организаторы расстарались, приготовив для заезжих знаменитостей широкую поляну из местных деликатесов. Но в случае с Долиной промахнулись. Певица категорически отказалась есть шашлык, жареную барабульку и пить вкуснейшие лимонады.  Лариса Долина: — Я такое не ем, — категорично заявила звезда. Она пояснила озадаченным хлебосолам, что это не капризы, а система питания, которой она придерживается последнее время.
— У меня есть определенный красный список продуктов, которые мне нельзя, — объяснила Лариса Александровна. – И есть зеленый список продуктов. Там все, что мне можно. Похоже, шашлык и барабулька в зеленый список никак не попадают даже в виде исключения. И вообще исполнительница позволяет себе есть только пять часов в сутки. А все остальное время — ни крошки в рот. — Я уже давно практикую интервальное голодание. Мне оно подходит лучше всего. 19 часов в сутки я ничего не ем, только пью», — цитирует артистку PROZVEZD. Судя по тому, что в свои 66 лет Лариса Александровна активно демонстрирует миру свои стройные формы, позволяя дерзкое мини и обтягивающий леопард, система действенная. Даже в пору своей реальной молодости певица одевалась гораздо скромнее.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуме заявили о распространении фейка про вброс на думских выборах
В Госдуме заявили о распространении фейка про вброс на думских выборах
Юлия Высоцкая поделилась свадебным фото в день рождения Кончаловского
Юлия Высоцкая поделилась свадебным фото в день рождения Кончаловского
Дима Билан стал бояться за свою жизнь
Дима Билан стал бояться за свою жизнь
Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры
Лариса Долина только выпивает для подержания фигуры
Филипп Киркоров очень скромен в своих требованиях к организаторам концертов
Филипп Киркоров очень скромен в своих требованиях к организаторам
Настасья Самбурская похвасталась накаченной фигурой в бикини
Настасья Самбурская похвасталась накаченной фигурой в бикини
Классический платформер Gimmick будет выпустят на новых платформах
Классический платформер Gimmick будет выпустят на новых платформах
Друг Бориса Корчевникова рассказал о его состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий
Друг Бориса Корчевникова рассказал о его состоянии здоровья: как себя
Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а Fractional — $20 млн
Вестник институционала: Injective Protocol привлек $40 млн, а
Зомби-паровозик из полимерной глины
Зомби-паровозик из полимерной глины
В зиму с витаминами: секреты хранения яблок в квартире и в погребе
В зиму с витаминами: секреты хранения яблок в квартире и в погребе
Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную демонстрацию
Black Myth: Wukong на Unreal Engine 5 получает новую геймплейную

Топ на сегодня

"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако атаковали с оскорблениями украинцы
"Попал в селюковский котел": Киркорова на улицах Монако
На Филиппа Киркорова набросились украинские активисты
На Филиппа Киркорова набросились украинские активисты
Россия празднует день рождения атомной отрасли
Россия празднует день рождения атомной отрасли
В торговых центрах Иркутска и Ангарска открыли пункты вакцинации от коронавируса
В торговых центрах Иркутска и Ангарска открыли пункты вакцинации от
Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов
Григорий Лепс скорбит по автору своих хитов

Еще по теме

Лариса Долина высказалась о ситуации на Украине
Лариса Долина невзлюбила молодого певца
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Лариса Долина рухнула в обморок во время концерта