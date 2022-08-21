Лера Кудрявцева высказала свое мнение об Украине

Ведущая Лера Кудрявцева впервые высказала о ситуации. Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева впервые с начала года решила высказаться о сложной мировой ситуации. Звезда заявила, что она патриот России, но…«Но это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды», - отметила Лера в соцсетях. При этом Кудрявцева предупредила подписчиков, что будет отправлять в бан всех, кто с ней не согласен.