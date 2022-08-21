Лолита Милявская отменила концерт, потому что не смогла выкупить вагон

Певица Лолита Милявская предпочитает ездить поездами. У звезд шоу-бизнеса примерно одинаковые требования к условиям передвижения. В основном, артисты передвигаются на самолетах в бизнес-классах. Ожидают рейсы в VIP-залах. Но есть исключения. Например, Лолита Милявская боится летать, поэтому ездит на гастроли в поезде. И чтобы к ней не подселили надоедливых соседей, артистка требует, чтобы организаторы предоставили ей вагон целиком.«Был случай, когда из Волгограда нужно было переехать в Саратов на концерт, где зал был почти полностью раскуплен, - рассказывает промоутер Сергей Лавров в соцсетях. - Лолита запросила личный вагон, но выкупить его полностью уже не было возможности - в третьем купе билеты уже были проданы. Увы, Лолиту это категорически не устроило, она отменила концерт».