Маргарита Симоньян в ужасе от убийства Дарьи Дугиной

Журналистка и директор РТ Маргарита Симоньян общалась с девушкой за два часа до взрыва. 21 августа взорвали в собственной машине 29-летнюю дочь философа Александра Дугина Дарью Дугину (Платонову), которая ехала с детского фестиваля. Предположительно, на стоянке во время праздника к ней и подложили взрывное устройство. Трагедия произошла на глазах у ее отца, который ехал следом. Маргарита Симоньян призналась, что не могла заснуть, узнав об этом. «Убили Дарью Платонову, дочь Александра Гельевича Дугина. Молодую, умную, красивую и невероятно талантливую и отзывчивую женщину», - написала она в своем телеграме.А утром вспомнила историю, которая произошла с ней в день трагедии. «Вчера, за пару часов до трагедии, мы шли по парку. С охраной. Я теперь всегда хожу с охраной - после весенних попыток покушения. На лавочке лежит детский мячик. И один из парней вдруг метнулся к этому мячику. Я говорю: «Вы чего, это же просто мячик». Он отвечает: «Если бы у меня была задача вас ликвидировать, я бы так и сделал: положил бы по ходу вашего следования просто мячик». И я подумала: «Как это все смешно, на самом деле». А через два часа выяснилось, что нет. Совсем не смешно», - рассказала подписчикам Маргарита Симоньян.